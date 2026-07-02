Tour de Francia 2026, en directo: recorrido en Barcelona, horarios, etapas y última hora de la llegada de los ciclistas

Dónde ver la presentación de los equipos del Tour de Francia 2026 por TV y online

La presentación podrá seguirse en directo por varios canales y plataformas. En España, la emisión estará disponible en Eurosport 1 y en streaming a través de HBO Max, que ofrecerán el acto íntegro desde las 18:30 hasta las 20:00 horas.

Además, también podrá verse en RTVE Play, dentro de la cobertura del Grand Départ en Barcelona.

En Cataluña, la presentación contará con cobertura de betevé, que emitirá un programa especial desde las 18:00 horas con conexiones desde el Recinte Modernista de Sant Pau, la avenida de Gaudí y la Sagrada Família. También podrá seguirse en directo a través de TV3 y la plataforma 3Cat.