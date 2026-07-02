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Tour de Francia 2026, en directo: recorrido en Barcelona, horarios, etapas y última hora de la llegada de los ciclistas
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Barcelona se ha puesto ya el maillot para dar la bienvenida al Grand Départ del Tour de Francia 2026, que situará a la ciudad en el centro del panorama ciclista internacional entre el 2 y el 6 de julio. Este mismo jueves, a partir de las 18:30 horas, Barcelona volverá a abrir sus puertas y pondrá la Sagrada Família al servicio de la fiesta del ciclismo para acoger la presentación de los 23 equipos que competirán después en la contrarreloj del sábado y la primera etapa del domingo que concluirá en la capital catalana.
Luz amarilla
La luz amarilla cubrirá también algunos de los iconos arquitectónicos y culturales más representativos de la ciudad. Entre los espacios confirmados se encuentran el Recinto Modernista de Sant Pau, el Palau de la Virreina, el Arc de Triomf, Can Fabra, el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), la histórica Torre de Baró, el Edificio Histórico de la Universitat de Barcelona, la Torre Glòries, la Casa Batlló, La Pedrera, el Parque de atracciones Tibidabo, los grandes almacenes de El Corte Inglés de la avenida Diagonal, la Terminal 1 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y el espacio Casa Seat.
Edificios iluminados
Se teñirá de amarillo la fachada principal de la sede del Ayuntamiento de Barcelona, que incorporará de forma destacada el logotipo oficial del Tour de Francia. Asimismo, se iluminarán de manera coordinada las sedes institucionales de los distritos de Sants, Sant Martí, Les Corts, la Torre del Rellotge en Gràcia, Sant Andreu, Sarrià, el Eixample, Nou Barris, Ciutat Vella y Horta. También está previsto que se iluminen el Palau de la Generalitat, el Palau Robert, las instalaciones del INEFC, el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) y el Palau Moja.
Dónde ver la presentación de los equipos del Tour de Francia 2026 por TV y online
La presentación podrá seguirse en directo por varios canales y plataformas. En España, la emisión estará disponible en Eurosport 1 y en streaming a través de HBO Max, que ofrecerán el acto íntegro desde las 18:30 hasta las 20:00 horas.
Además, también podrá verse en RTVE Play, dentro de la cobertura del Grand Départ en Barcelona.
En Cataluña, la presentación contará con cobertura de betevé, que emitirá un programa especial desde las 18:00 horas con conexiones desde el Recinte Modernista de Sant Pau, la avenida de Gaudí y la Sagrada Família. También podrá seguirse en directo a través de TV3 y la plataforma 3Cat.
Barcelona como escenario
El Grand Départ convierte a Barcelona en el foco mundial del deporte, porque el sábado, gracias a la televisión y al paso de los ciclistas, más de 180 países podrán gozar de los monumentos de la ciudad, una capital catalana que ya empieza a transformarse y a vivir de amarillo, al menos hasta el lunes, gracias a los colores y la magia del Tour.
Asistencia esperada
Si en un principio se habló de unas cifras que elevaban a 300.000 personas movidas por la fiesta ciclista; es decir, la prueba deportiva con Tadej Pogacar a la cabeza, jugándose ya el primer jersey amarillo por la capital catalana, las previsiones superan los 800.000 asistentes; aunque claro está, muchos de los que vean el paso del Tour el sábado, repetirán el domingo, al margen del paseo de la carrera por los pueblos tarraconenses y barceloneses, que el lunes serán gerundenses. “Si tenemos en cuenta, y lo sabemos gracias a la actividad del transporte público, que un Sant Jordi mueve 1,2 millones de personas, creemos que el Tour no se quedará corto”, explica Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
Todo listo para la gran ceremonia
El entorno de la Sagrada Familia está ya listo para recibir la gran ceremonia de inauguraciónd el Grand Départ del Tour de Francia 2026. Las vallas ya cortan los accesos a las calles colindantes y todos los equipos de voluntarios esperan para recibir a los ciclistas.
Sergi López-Egea
Iniesta, como 'estrella' del Tour
Se preguntará el lector a qué viene a cuento hablar de Iniesta en unos textos que están dedicados al Grand Départ. Y hasta puede ser que en la conferencia de prensa que el exfutbolista realizaba este miércoles -para tratar temas de ciclismo- en un hotel de la calle de Caspe se le realizaran preguntas fuera de contexto, como si quería ser en un futuro entrenador del Barça. En fin…
Viene a cuento porque Iniesta es el cofundador de NSN, la empresa que patrocina a uno de los 23 equipos que corren el Tour, la que tomó las riendas del desaparecido equipo de Israel, el que generó protestas en la Vuelta contra el genocidio en Palestina, y aprovechaba que la ronda francesa salía de su ciudad de adopción para hablar de su escuadra y hasta para explicar que su amor al ciclismo no es un flechazo de última hora, si no que viene de largo.
Gerardo Santos
Barcelona cortará un centenar de calles
Este jueves 2 de julio tendrá lugar la popular presentación de los 23 equipos participantes, para la que el Ayuntamiento de Barcelona ha preparado un desfile de los ciclistas que comenzará en el recinto modernista de Sant Pau, bajará en línea recta por la avenida de Gaudí, y finalizará en el escenario dispuesto ante la Sagrada Família, cuya Torre de Jesús fue recientemente bendecida por el Papa León XIV durante su visita a Barcelona.
Este jueves, el entorno de ambas joyas arquitectónicas barcelonesas quedará restringido al tráfico rodado. Se trata de un área de casi 1,5 km², que engloba una cincuentena de manzanas del Eixample. Las previsiones más optimistas del ayuntamiento apuntan a la asistencia de unas 80.000 personas.
Sergi López-Egea
Las previsiones del Tour
Barcelona ya respira el aire del Tour, menos sofocante que el que reina en la calle, con el objetivo de convertirse en el mejor Grand Départ de la historia de la ronda francesa. La fiesta, más allá de lo deportivo, comienza este jueves con la solemne presentación de equipos, un desfile que unirá dos de las joyas del modernismo barcelonés, el hospital de Sant Pau y la Sagrada Família.
Si en un principio se habló de unas cifras que elevaban a 300.000 personas movidas por la fiesta ciclista; es decir, la prueba deportiva con Tadej Pogacar a la cabeza, jugándose ya el primer jersey amarillo por la capital catalana, las previsiones superan los 800.000 asistentes; aunque claro está, muchos de los que vean el paso del Tour el sábado, repetirán el domingo, al margen del paseo de la carrera por los pueblos tarraconenses y barceloneses, que el lunes serán gerundenses. “Si tenemos en cuenta, y lo sabemos gracias a la actividad del transporte público, que un Sant Jordi mueve 1,2 millones de personas, creemos que el Tour no se quedará corto”, explica Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
Más de 40.000 vallas
Cada vez está más cerca el Grand Départ del Tour de Francia 2026, que tendrá lugar los días 2, 4 y 5 de julio, y Barcelona ultima los preparativos en sus calles para que se pueda llevar a cabo. De hecho, ya ha empezado la protección del trazado urbano con la instalación de vallas de seguridad, que en total ascenderán a casi 40.000, concretamente 37.000 cercos. Según las previsiones del ayuntamiento de Barcelona, el Tour atraerá a Barcelona únicamente durante la primera etapa unos 1,3 millones de aficionados. Primero, a la presentación de los ciclistas, ante la torre de Jesús de la Sagrada Familia el día 2 de julio; en segundo lugar, a la etapa inaugural de la carrera el 4 de julio, una contrarreloj por equipos que transcurrirá íntegramente en la ciudad; para acabar, el día 5, en la etapa que arranca desde Tarragona y finalizará con dos subidas a la montaña de Montjuic.
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