Presentación de los equipos del Tour de Francia 2026: dónde ver y horario del Grand Départ en Barcelona

Barcelona empieza a vivir el Grand Départ del Tour de Francia 2026. Antes de que la carrera arranque oficialmente el sábado 4 de julio, la capital catalana acoge este jueves 2 de julio la presentación oficial de los equipos del Tour, uno de los actos más esperados por los aficionados al ciclismo.

El evento servirá para dar la bienvenida a los 23 equipos participantes de la 113ª edición de la ronda francesa y convertirá el entorno modernista de la ciudad en un gran escenario ciclista. Los corredores desfilarán desde el Recinte Modernista de Sant Pau hasta la Sagrada Família, en un acto abierto al público que forma parte de la programación especial del Tour en Barcelona.

¿A qué hora es la presentación de los equipos del Tour de Francia 2026?

La presentación de los equipos del Tour de Francia 2026 se celebra este jueves 2 de julio y comenzará a las 18:30 horas. La retransmisión principal está prevista hasta las 20:00 horas, con el desfile de los equipos y la puesta de largo del pelotón antes del inicio oficial de la carrera.

En Barcelona, el acto se desarrollará en un recorrido simbólico entre dos de los grandes iconos arquitectónicos de la ciudad: Sant Pau y la Sagrada Família, pasando por la avenida de Gaudí.

Dónde ver la presentación de los equipos del Tour de Francia 2026 por TV y online

La presentación podrá seguirse en directo por varios canales y plataformas. En España, la emisión estará disponible en Eurosport 1 y en streaming a través de HBO Max, que ofrecerán el acto íntegro desde las 18:30 hasta las 20:00 horas.

Además, también podrá verse en RTVE Play, dentro de la cobertura del Grand Départ en Barcelona.

En Cataluña, la presentación contará con cobertura de betevé, que emitirá un programa especial desde las 18:00 horas con conexiones desde el Recinte Modernista de Sant Pau, la avenida de Gaudí y la Sagrada Família. También podrá seguirse en directo a través de TV3 y la plataforma 3Cat.

Canales para ver la presentación del Tour de Francia 2026

La presentación de equipos del Tour de Francia 2026 podrá verse en:

Eurosport 1

HBO Max

RTVE Play

betevé

TV3

3Cat

Barcelona, epicentro del Grand Départ del Tour de Francia 2026

La presentación de este jueves será el primer gran acto del Grand Départ de Barcelona, que situará a la ciudad en el centro del ciclismo mundial durante varios días. El Tour de Francia 2026 comenzará oficialmente el sábado 4 de julio con su primera etapa en la capital catalana.

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El acto de presentación será gratuito y abierto a la ciudadanía, con un recorrido pensado para unir deporte, patrimonio y espectáculo urbano. La imagen de los equipos del Tour junto a la Sagrada Família será una de las postales más destacadas de la salida barcelonesa de la carrera.