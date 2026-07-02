Planoles, el micropueblo que gracias al Tour descubrirán millones de personas

Planoles, pequeño municipio del Ripollès que durante el año no llega a los 300 habitantes y donde habitualmente se respira la calma de las montañas, vive con emoción los días previos al paso del Tour de Francia por Cataluña. El próximo lunes, día 6 de julio, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Paul Seixas, Remco Evenepoel, Juan Ayuso, el bajoampurdanés Joel Nicolau, el neerlandés criado en Olot Alex Molenaar y tantos otros subirán por la Collada de Toses en la tercera etapa de la ronda francesa, que llevará a miles de aficionados al ciclismo a este micropueblo de las comarcas gerundenses y será seguida por millones de telespectadores como uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo que es.

Como explica el alcalde David Verge, este verano la fiesta mayor de Planoles, que se celebra a finales de agosto, con el día 25 como festividad local, podría decirse que se ha anticipado. «Cuando vimos que la tercera etapa pasaba por aquí, por Planoles, empezamos a movernos para organizar actividades. Haremos una cronoescalada al Collet de les Barraques, al pie del Puigmal, un lugar muy bonito a 1.900 metros con un desnivel de 700 metros, este domingo a las 10.00 h; de momento ya tenemos más de 65 inscritos y entre todos sortearemos una bicicleta, además de repartir premios. Han colaborado muchos comercios de Planoles, del valle, y tiendas de bicicletas de Girona, que nos han dado mucho material. Estamos muy contentos. Será una fiesta ciclista. Tal vez diferente a la fiesta mayor porque vendrá mucha gente de fuera, pero una gran fiesta seguro. De hecho, la subida al Collet de les Barraques la hacemos cada año por la fiesta mayor, aunque nunca en este formato de cronoescalada con salida de los corredores cada 30 segundos», apunta el alcalde.

En Planoles, están acostumbrados a ver de cerca carreras de referencia del ciclismo como la Vuelta o la Volta —en 2025 fueron las dos—, pero el Tour hacía casi 60 años que no pasaba por el municipio. Concretamente, la ronda francesa cruzó el micropueblo del Ripollès en tres ocasiones muy lejanas: 1957, 1965 y 1968. «¡Yo personalmente no lo recuerdo y tengo 63!», expresa Verge.

El Tour llevará «más gente que nunca» a Planoles, «segurísimo»: «Además de la caravana publicitaria, vendrá mucha gente del sur de Francia, de las comarcas gerundenses y de toda Cataluña, aficionados al ciclismo... Nuestra zona está relativamente cerca de todo y tiene un paisaje espectacular. Hay muchas reservas en el camping que tenemos aquí, las masías rurales, apartamentos turísticos... Habrá miles de personas esperando a los ciclistas. Creo que será un gran espectáculo, como todas las etapas, porque todo el mundo hace días que ya habla del Tour. Es el tercer acontecimiento deportivo del mundo; en cuanto a audiencia, es el más seguido después del Mundial y los Juegos Olímpicos, y de ciclismo está claro que es el mejor. Será el primer puerto de montaña, además. Estoy seguro de que llevará a mucha gente y será un éxito». Se superará la cifra de las 1.200 personas que viven allí contando las segundas residencias —durante todo el año son 280 habitantes—. «Todo este tramo de carretera lucirá mucho y unas 2.000 personas pueden llegar a seguir el Tour desde Ribes hasta Planès, que es cuando empieza el puerto de montaña. En la última subida hasta la Molina, que es muy dura, también habrá mucha expectación».

Desde el Ayuntamiento lo tienen todo pensado para ofrecer las vistas más privilegiadas. «Hay un terreno —al lado de la GIV4016 en Planès— que da justo donde pasará el Tour. Allí dibujaremos unas letras grandes de color amarillo con el nombre de Planoles para que así el helicóptero pueda captarlo desde arriba. Los franceses hacen mucho esto en los pueblos por donde pasa el Tour, siempre decoran y hacen cosas bonitas para que se vean desde el helicóptero», comenta el alcalde, que lleva meses preparándose para un día que formará parte de la historia de Planoles para siempre. «Me he fijado mucho en las etapas del Pirineo. Todos los pueblos hacen actividades para tener visibilidad. Aunque los ciclistas pasen dos minutos por el pueblo, si el helicóptero capta el nombre de Planoles ya tendrá un gran impacto», añade.

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En cuanto a la logística, Verge afirma que «hace meses que estamos en contacto con la organización del Tour, hemos ido haciendo reuniones virtuales. Estas últimas semanas todo se ha acelerado más. Vendrán voluntarios y colocaremos las vallas para limitar todos los caminos que salen a la N-260, también vendrán los Mossos... La verdad es que están muy bien organizados». Por otro lado, celebra que «han asfaltado de nuevo casi toda la Collada de Toses entre Ribes y Planoles. Nos ha venido de maravilla. Había tramos que estaban muy mal y la han dejado perfecta. También han asfaltado tramos de la Molina. Ha ido muy bien».