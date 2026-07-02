Nico Laprovittola, octava baja confirmada en el Barça de baloncesto para el próximo curso

El Barça ha anunciado este jueves que el base argentino Nico Laprovittola no continuará en el equipo la próxima temporada, con lo que ya son ocho las bajas confirmadas en la plantilla azulgrana para el curso 2026-27.

Laprovittola, de 36 años, finalizaba contrato este 30 de junio y no tenía ninguna oferta de renovación sobre la mesa, como él mismo desveló durante el 'play-off'.

El argentino ha sido uno de los jugadores más estimados y valorados en el Palau Blaugrana durante las últimas cinco temporadas, aunque su rendimiento ha ido disminuyendo por culpa de las lesiones las dos últimas campañas.

Del Barça, al que llegó en verano de 2021, se va con cinco títulos en su palmarés: la Copa del Rey de 2022, la Liga Endesa de 2023 y las Ligas Catalanas de 2022, 2023 y 2024. En estas cinco temporadas -las tres últimas como uno de los capitanes del equipo- ha jugado un total de 307 partidos como azulgrana.

Varias altas sin confirmar

La baja Nico Laprovittola se une a las ya confirmadas de los pívots Youssoupha Fall y Willy Hernangómez, el base Tomas Satoransky, el ala-pívot Miles Norris y el escolta Myles Cale, que también terminaban contrato, y del base Juani Marcos, que ha pactado su desvinculación con el club catalán. Y también a la del pívot Jan Vesely, que hace mes y medio que anunció su retirada.

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Asimismo, en el capítulo de altas, el Barça, que sigue sin tener cerrado el sustituto de Xavi Pascual en el banquillo, ha confirmado la llegada de los pívots Josh Nebo (Armani Milán) y Moses Wright (Zalgiris Kaunas), del base Justin Robinson (París Basketball), del ala-pívot Olivier Nkamhoua (Varese) y del escolta Agustín Ubal (Manresa), todos ellos a falta de confirmación oficial.