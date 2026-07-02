Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tráfico Tour 2026Accidente AP7Ley de nietosJubilaciónBegoña GómezIsak AndicMascotasTram BarcelonaGironaTour de Francia 2026Iker CasillasNiño murciélagoSocorrista
instagramlinkedin

BALONCESTO

Nico Laprovittola, octava baja confirmada en el Barça de baloncesto para el próximo curso

Nico Laprovittola, en un entrenamiento en el Palau.

Nico Laprovittola, en un entrenamiento en el Palau. / Javier Borrego / AFP7

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Barça ha anunciado este jueves que el base argentino Nico Laprovittola no continuará en el equipo la próxima temporada, con lo que ya son ocho las bajas confirmadas en la plantilla azulgrana para el curso 2026-27.

Laprovittola, de 36 años, finalizaba contrato este 30 de junio y no tenía ninguna oferta de renovación sobre la mesa, como él mismo desveló durante el 'play-off'.

El argentino ha sido uno de los jugadores más estimados y valorados en el Palau Blaugrana durante las últimas cinco temporadas, aunque su rendimiento ha ido disminuyendo por culpa de las lesiones las dos últimas campañas.

Del Barça, al que llegó en verano de 2021, se va con cinco títulos en su palmarés: la Copa del Rey de 2022, la Liga Endesa de 2023 y las Ligas Catalanas de 2022, 2023 y 2024. En estas cinco temporadas -las tres últimas como uno de los capitanes del equipo- ha jugado un total de 307 partidos como azulgrana.

Varias altas sin confirmar

La baja Nico Laprovittola se une a las ya confirmadas de los pívots Youssoupha Fall y Willy Hernangómez, el base Tomas Satoransky, el ala-pívot Miles Norris y el escolta Myles Cale, que también terminaban contrato, y del base Juani Marcos, que ha pactado su desvinculación con el club catalán. Y también a la del pívot Jan Vesely, que hace mes y medio que anunció su retirada.

Noticias relacionadas

Asimismo, en el capítulo de altas, el Barça, que sigue sin tener cerrado el sustituto de Xavi Pascual en el banquillo, ha confirmado la llegada de los pívots Josh Nebo (Armani Milán) y Moses Wright (Zalgiris Kaunas), del base Justin Robinson (París Basketball), del ala-pívot Olivier Nkamhoua (Varese) y del escolta Agustín Ubal (Manresa), todos ellos a falta de confirmación oficial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. España lidera las tres categorías del Mundial de motos ante el mosqueo general
  2. Anquetil, el cinco veces campeón de la ronda francesa que tuvo hijos con su hijastra y su nuera
  3. Así quedan los dieciseisavos de final del Mundial, al completo: todos los cruces, fechas y horarios
  4. Guía práctica para seguir el Tour de Francia en Barcelona
  5. Paraguay tortura a Alemania hasta eliminarla en los penaltis (3-4)
  6. El Real Madrid se gasta diez millones en echar a Scariolo y sacar al 'antimadridista' Pedro Martínez de Valencia
  7. Tour de Francia 2026, en directo: recorrido en Barcelona, horarios, etapas y última hora de la llegada de los ciclistas
  8. Barcelona recibe al Tour de Francia con un despliegue de actividades gratuitas por toda la ciudad

La petición desesperada de Tadej Pogačar antes de empezar el Tour de Francia 2026: "¡Ayuda! Mi primita está desaparecida"

La petición desesperada de Tadej Pogačar antes de empezar el Tour de Francia 2026: "¡Ayuda! Mi primita está desaparecida"

Nico Laprovittola, octava baja confirmada en el Barça de baloncesto para el próximo curso

Nico Laprovittola, octava baja confirmada en el Barça de baloncesto para el próximo curso

Àlex Calatrava, el primer fichaje del Espanyol de Monchi

Santi Cazorla cuelga las botas: adiós a una leyenda del fútbol español

Santi Cazorla cuelga las botas: adiós a una leyenda del fútbol español

El Real Madrid falta a la verdad en el adiós de Scariolo y el italiano se despide sacando pecho: "... y ahí lo dejo..."

El Real Madrid falta a la verdad en el adiós de Scariolo y el italiano se despide sacando pecho: "... y ahí lo dejo..."

James Rodríguez y Colombia se entienden a la perfección: de malvivir en el Rayo a resucitar en el Mundial

Presentación de los equipos del Tour de Francia 2026: dónde ver y horario del Grand Départ en Barcelona

Presentación de los equipos del Tour de Francia 2026: dónde ver y horario del Grand Départ en Barcelona

Planoles, el micropueblo que gracias al Tour descubrirán millones de personas

Planoles, el micropueblo que gracias al Tour descubrirán millones de personas