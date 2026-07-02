James Rodríguez y Colombia se entienden a la perfección: de malvivir en el Rayo a resucitar en el Mundial

Colombia contra Uruguay en el Maracaná, octavos de final del Mundial de Brasil 2014. Una joven promesa colombiana recibe un balón alto, que controla el balón con el pecho, se gira y lanza una volea imparable desde fuera del área. El autor de esta obra maestra se llama James Rodríguez (Cúcuta, 1991) y acaba de firmar uno de los mejores goles de la historia de los Mundiales.

La actuación de James con solo 22 años en aquella Copa del Mundo llamó la atención de los mejores clubes de Europa. Finalmente, el Real Madrid se hizo con la estrella colombiana procedente del Mónaco por 75 millones de euros. A partir de ese momento, la carrera de James Rodríguez sufrió muchos altos y bajos que lo obligaron a pasar por varios equipos. Pero con Colombia es distinto, con su selección, James siempre rinde a un nivel sublime sin importar el momento de su carrera ni su edad.

El gol de James Rodríguez en Brasil 2014 que dio la vuelta al mundo. / FELIPE DANA / AFP

Colombia, revelación del Mundial

La selección colombiana está siendo una de las revelaciones de este Mundial y también una de las más agradables de ver para el aficionado neutral. Los 'cafeteros' afrontan con ilusión esta nueva fase de eliminatorias. Para seguir avanzando, tendrán que superar a Ghana (este sábado, a las 03:00 h).

El buen juego del conjunto sudamericano se debe a todo su engranaje, pero quien hace que funcione a la perfección es James Rodríguez. Cuando se viste de amarillo, el mediocampista rinde a un nivel que pocos pueden alcanzar. Ya hubo una precuela reciente de este James excelso. En la Copa América de 2024, la selección de Colombia llegó a la final y, pese a perder por la mínima en la prórroga ante Argentina (1-0), el '10' de Colombia fue el MVP del torneo.

El paso de James por Europa

La solidez con la que juega cuando viste la camiseta de su país es una leve antítesis de su trayectoria en cuanto a clubes. El jugador colombiano llegó a Europa de la mano del Oporto y su carrera fue en ascenso. Del club portugués al Mónaco y tras el Mundial de 2014, llegó su consagración al fichar por el Real Madrid. En el club blanco, su rendimiento durante tres temporadas fue irregular, en parte por la alta competencia en el medio del campo. Por ello, se marchó cedido al Bayern de Múnich de Ancelotti y, tras dos temporadas, el club alemán no hizo efectiva la compra del jugador, por lo que tuvo que regresar a Madrid.

En su última temporada como jugador del Real Madrid, James disputó muy pocos minutos. La estrella de Colombia dejó definitivamente el conjunto madridista con sus más y sus menos, pero con un palmarés envidiable. En el Everton, se reencontró por tercera vez con Carlo Ancelotti, pero con la llegada de Rafa Benítez en la siguiente temporada, el colombiano se tuvo que buscar otro destino.

Muchos clubes sin estabilidad

James Rodríguez empezó a encadenar varios clubes sin encontrar consistencia: Al Rayyan, Olympiacos, São Paulo y Rayo Vallecano. El retorno a la Liga española no fue el esperado, el jugador dejó el club de Vallecas tras media temporada por desavenencias con el entrenador Iñigo Pérez. Pocos días después, oficializó su fichaje por el Club León de México y, después de una temporada, aterrizó en la MLS de la mano del Minnesota United. Su periodo en el club estadounidense también duró poco y se desconoce cuál será su futuro club.

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El de James Rodríguez es un caso curioso, un jugador con un talento innegable, pero que nunca pudo asentarse como estrella en un club de élite. Sin embargo, con 34 años, continúa ofreciendo un nivel altísimo con su selección. Algo cambia cuando se representa a su amada Colombia.