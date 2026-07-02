El Barcelona vuelve a la regla 1:1 y podrá operar con normalidad en el mercado veraniego de fichajes

El FC Barcelona se encuentra dentro de la regla 1:1 del fair play financiero de LaLiga, lo que implica que este verano podrá operar con normalidad en el mercado de fichajes.

Este cambio supone que el Barcelona podrá gastar en la plantilla cada euro que genere o libere, algo que no sucedía desde la temporada 2019-20. Ni LaLiga ni el Barça lo han hecho aún oficial.

Para llegar a este punto, el club azulgrana ha reducido el gasto de la masa salarial en el tramo final de la temporada, con la marcha de Robert Lewandowski, la venta de Ansu Fati el último del curso o la renovación con la mitad de sueldo del defensa Andreas Christensen. A la vez, ha incrementado los ingresos mediante los acuerdos de patrocinio y el reciente regreso al Camp Nou, entre otras iniciativas.

Robert Lewandowski se despide del Camp Nou / JORDI COTRINA

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, preguntado este jueves por si el Barça respeta la conocida como regla 1:1, que establece que un club se puede gastar en fichajes la misma cantidad de dinero que ingrese, ya sea por ventas o por ahorro salarial, dijo cree que sí, aunque deslizó que "ellos (el Barcelona) sabrán".

Además, recordó que en esta materia el coste del nuevo jugador "se amortiza los años que está contratado", por lo que "si tú pagas 100 millones" y el seleccionado "está cinco años, cuenta 20".

Laporta y Deco, en la sede electoral durante la campaña presidencial. / Candidatura de Joan Laporta

Por su parte, el presidente reelecto del FC Barcelona, Joan Laporta, señaló el miércoles, durante el acto de toma de posesión del cargo, que el club catalán está "en disposición de afrontar cualquier operación siempre que entre dentro de la lógica económica".

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Operar en la norma 1:1, algo que apenas ha logrado Laporta durante su reciente mandato, facilitará la labor de Deco, el director deportivo, que prioriza la contratación de un delantero para suplir la marcha de Lewandowski. El elegido, como se sabe, es Julián Álvarez, y su traspaso promete ser muy elevado, si es que el Atlético le deja ir al Barça.