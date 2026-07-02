España – Austria, en directo: última hora y resultados del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

España y Austria se enfrentan esta noche (21:00 horas) en Los Ángeles en busca de una plaza para los octavos de final del Mundial, donde se medirán al ganador del partido que enfrentará a coratas y portugueses.

Sergio R. Viñas Austria, un rival liderado por el gurú Ralf Rangnick España se mide este jueves en el partido de dieciseisavos de final del Mundial a la Austria de Ralf Rangnick, un seleccionador que además de moldear el imperio de Red Bull es el fundador intelectual del modelo del 'gegenpressing' Lee el artículo completo aquí