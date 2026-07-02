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España – Austria, en directo: última hora y resultados del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Lamine Yamal, durante el entrenamiento previo al partido contra Austria.

Lamine Yamal, durante el entrenamiento previo al partido contra Austria. / FLORENCIA TAN JUN / Getty Images via AFP

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Fermín de la Calle

Laia Bonals

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España y Austria se enfrentan esta noche (21:00 horas) en Los Ángeles en busca de una plaza para los octavos de final del Mundial, donde se medirán al ganador del partido que enfrentará a coratas y portugueses.

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