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Mundial 2026
España – Austria, en directo: última hora y resultados del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026
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España y Austria se enfrentan esta noche (21:00 horas) en Los Ángeles en busca de una plaza para los octavos de final del Mundial, donde se medirán al ganador del partido que enfrentará a coratas y portugueses.
Sergio R. Viñas
Austria, un rival liderado por el gurú Ralf Rangnick
España se mide este jueves en el partido de dieciseisavos de final del Mundial a la Austria de Ralf Rangnick, un seleccionador que además de moldear el imperio de Red Bull es el fundador intelectual del modelo del 'gegenpressing'
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