El enemigo común

En su primer día como presidente del FC Barcelona -con este suma su cuarto mandato, quien se lo iba y nos lo iba a decir- Joan Laporta se explayó como sólo él sabe. A los 42 minutos de discurso sin papel alguno, demostrando su fantástica oratoria y capacidad comunicativa, volvió a señalar a los enemigos. Esta vez nos apeamos del plural porque el protagonista principal de la animadversión que despierta lo blaugrana es el Real Madrid. Mientras Rafa Yuste ha ostentado el poder, su amigo de la infancia permaneció en silencio. Pero no había despuntado el día 1 de julio cuando volvimos a ver a Laporta en su ‘prime’ en la defensa del club ante los ataques indiscriminados de Florentino Pérez. El “contra todo y contra todos” que suele acompañar sus parlamentos tomó forma de nuevo pero con un actor menos: Javier Tebas.

El presidente de LaLiga fue el invitado de honor en la toma de posesión y, escuchando a uno y a otro, una estuvo a punto de gritar “¡que se besen, que se besen!”, tal fue el cariño mostrado entre ambos. A Tebas incluso se le escapó un “nos” al hablar del Barça lo cual, conociendo sus filias y sus fobias futbolísticas y políticas, poco o nada encaja en el guion. Este nuevo amor tardío llega cuando a ambos les une un enemigo común. Y este no es otro que el presidente del Real Madrid. Lo que va de ayer a hoy, cuando don Javier denunciaba a los cuatro vientos la cautelar de Dani Olmo, por recordar un hecho reciente. Pero hoy le felicita y, en clara alusión a la entidad blanca, destaca que “no tiene nada que envidiar a otros clubs del país”.

Las reconciliaciones de Laporta van más allá de LaLiga. Tampoco hace tanto que iba del brazo de Florentino Pérez en el proyecto de la Superliga, un hecho que le enfrentó abiertamente a la UEFA. Esta alianza ya es solo un recuerdo, las relaciones con el organismo internacional se han normalizado y parece que es el enemigo número uno del Barça el que se ha quedado solo contra todo y contra todos. Vivir para ver.