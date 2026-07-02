Àlex Calatrava, el primer fichaje del Espanyol de Monchi

El RCD Espanyol ya ha hecho oficial el primer fichaje para la próxima temporada, el primero desde que Monchi es el director deportivo de la entidad. Se trata de Àlex Calatrava (Parets del Vallès, 2000), el jugador catalán regresa su tierra procedente del CD Castellón. El atacante firma por cinco temporadas, hasta el 2031.

Calatrava se convierte en perico tras varios intentos fallidos. El entrenador blanquiazul, Manolo González, lo tenía en su punto de mira desde hace tiempo, pues ambos se formaron en las categorías no profesionales del futbol catalán. En el pasado verano, los pericos no pudieron asumir los cuatro millones de euros que reclamaba el Castellón. Tampoco llegaron a un acuerdo en el mercado de invierno. En este último acercamiento, el Espanyol ha acordado con el equipo valenciano el traspaso por una cifra cercana a los cinco millones de su cláusula.

Trayectoria del jugador

Calatrava fue uno de los grandes protagonistas de la campaña del Castellón, que se quedó cerca de un ascenso histórico. El delantero catalán cerró la temporada con 15 goles y ocho asistencias en 43 partidos disputados entre Liga regular y fase de ascenso. Antes de llegar a la élite, el puntero pasó por varios equipos del fútbol no profesional como el club de su ciudad, el CF Parets. También la UE Sants y la UE Costa Brava contaron con su talento antes de ser captado por el Atlético Madrileño, el filial de los colchoneros. En el Atleti, Calatrava sumó un total de 80 partidos y logró dos ascensos claves que llamaron la atención del Castellón.

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Polivalencia y talento

Su posición más habitual es la de mediocentro ofensivo o enganche, en ella desenvuelve sus cualidades más destacadas como son su visión para dar pases claves, su llegada desde segunda línea y su calma con el balón cuando el partido lo pide. Además, también puede jugar como extremo donde, con su talentoso pie izquierdo, puede potenciar su capacidad de asociación y de desborde.