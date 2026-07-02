Barcelona se derrite con el Tour: “¡Pogacar, la obra de arte eres tú!”

Los turistas paseaban ajenos al momento histórico que vive Barcelona por los aledaños de la Sagrada Familia y el Recinte Modernista de Sant Pau. Quizás los más avispados se habrán preguntado qué demonios tiene la capital catalana que últimamente es el escenario de grandes eventos sin precedentes. Muchos otros, armados con ventiladores portátiles y chancletas, simplemente curiosean entre las vallas con señales amarillas que cortan la circulación en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Parece el inicio de un chiste, pero se habrá llegado a plantear alguno que ¿qué tienen en común el Papa León XIV y Tadej Pogacar más allá de que ambos han puesto patas arriba la ciudad en las últimas semanas? Probablemente no, pero para quienes entienden de ciclismo, el esloveno es probablemente la figura más similar a Su Santidad que tiene el mundo de las dos ruedas.

Presentación oficial de los equipos del Tour de Francia en Barcelona, con actuaciones y espectáculos. / MANU MITRU / EPC

Y si se suman la presencia del referente del ciclismo con la llegada por primera vez en la historia de la mayor competición deportiva de esta disciplina, el Tour de Francia, a la ciudad de Barcelona, la mezcla es especial. La expectativa de quienes se agolpan en las vallas de la Avinguda Gaudí, a escasos minutos de que empezara oficialmente la ceremonia inaugural del Grand Départ del Tour de Francia 2026, estaba a la altura. Banderolas, abanicos de cartón para mitigar el calor, gorritos y gorras amarillas y toda clase de merchandising de la prueba adornan a los asistentes, algunos sorprendentemente jóvenes. Y quizás digo sorprendentemente jóvenes porque mis mejores recuerdos del Tour han sido siempre en verano, en casa de mi abuelo, un gran aficionado, y no esperaba que niños de tan cortas edades pudieran sentir el mismo furor que él. Claramente, sí.

A los pies de la Sagrada Familia

El escenario no podía haberse elegido mejor, como ya ocurriera en la visita papal, y la Sagrada Familia ha servido de fondo de primer nivel para una presentación histórica. Histórica tanto por ser la primera vez que ocurre en la capital catalana, como por haber sido la primera vez que se ha hecho íntegramente en catalán y no en el habitual francés o inglés de cada año. La identidad catalana ha estado presente de principio a fin en esta ceremonia, más allá del idioma regalando imágenes icónicas como la de los castellers que han levantado una torre sobre el escenario situado en la fachada este del templo.

Presentación oficial de los equipos del Tour de Francia en Barcelona, con actuaciones y espectáculos. / MANU MITRU / EPC

Un templo que el más grande de los ciclistas presentes ha calificado de ‘obra de arte’ tras girarse a admirar la magnitud de la obra de Antoni Gaudí. “¡Obra de arte eres tú!”, le ha espetado un aficionado a Pogacar, ‘Pogi’ para los amigos que le animaban desde las calles colindantes dejándose la voz, entre aplausos y vítores de los demás. Ciertamente, la mayoría esperaba al ciclista esloveno, pero tampoco se han quedado cortos animando a los demás grandes nombres del Tour. Juan Ayuso, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Isaac del Toro o Paul Seixas han tenido también sus segundos de gloria a los micrófonos ante las preguntas del periodista Carlos de Andrés.

Uno tras otro han desfilado los integrantes de los 23 equipos que competirán en esta 113ª edición del Tour de Francia bajo un calor abrasador. Más de 30 grados soportaron las decenas de miles de aficionados que se han reunido para ver en los distintos puntos del recorrido a estos superhombres del ciclismo que el sábado empezarán a competir nuevamente en barcelona en la primera de las etapas de este Tour de Francia menos francés que nunca.