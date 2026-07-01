Tour de Francia 2026, en directo: recorrido en Barcelona, horarios, etapas y última hora de la llegada de los ciclistas

Un millón de aficionados

Según las previsiones municipales, unos 1.330.000 aficionados asistirán en total a las tres jornadas en las que el Tour teñirá de amarillo a Barcelona. Primero, a la presentación de los ciclistas, ante la torre de Jesús de la Sagrada Familia el día 2 de julio; en segundo lugar, a la etapa inaugural de la carrera el 4 de julio, una contrarreloj por equipos que transcurrirá íntegramente en la ciudad; para acabar, el día 5, en la etapa que arranca desde Tarragona y finalizará con dos subidas a la montaña de Montjuic.