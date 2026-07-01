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Tour de Francia 2026, en directo: recorrido en Barcelona, horarios, etapas y última hora de la llegada de los ciclistas
Barcelona recibe al Tour de Francia con un despliegue de actividades gratuitas por toda la ciudad
Guía práctica para seguir el Tour de Francia en Barcelona
Barcelona se ha puesta ya el maillot para dar la bienvenida al Grand Départ del Tour de Francia 2026, que situará a la ciudad en el centro del panorama ciclista internacional los próximos días 2 al 6 de julio. Este mismo jueves, a partir de las 18:30h Barcelona volverá a abrir sus puertas y pondrá la Sagrada Familia al servicio de la fiesta del ciclismo para acoger la presentaciónd e los 23 eequipos que competirán, días más tarde en la contrarreloj del sábado y la primera etapa del domingo que conluirá en la capital catalana.
Un millón de aficionados
Según las previsiones municipales, unos 1.330.000 aficionados asistirán en total a las tres jornadas en las que el Tour teñirá de amarillo a Barcelona. Primero, a la presentación de los ciclistas, ante la torre de Jesús de la Sagrada Familia el día 2 de julio; en segundo lugar, a la etapa inaugural de la carrera el 4 de julio, una contrarreloj por equipos que transcurrirá íntegramente en la ciudad; para acabar, el día 5, en la etapa que arranca desde Tarragona y finalizará con dos subidas a la montaña de Montjuic.
Cortes del 5 de julio
- Restricción al tráfico a partir de las 12:00 horas en las calles por donde transcurre la carrera, y cierre completo a partir de las 13:30 horas: calle de Collblanc, Travessera de les Corts, Riera Blanca, calle de Sants, calle de la Creu Coberta, avenida Reina Maria Cristina, avenida de Rius i Taulet, calle Lleida, calle Tamarit, avenida del Paral·lel, calle Palaudàries, paseo de Montjuic, calle Font-Trobada, avenida Miramar, carretera de Montjuic, calle del Castell, paseo del Migdia, paseo Olímpic, avenida del Estadi, calle Jocs del 92, calle Foc, paseo de la Zona Franca, calle Foneria, calle del Segura, calle del Polvorí, avenida de Francesc Ferrer i Guàrdia. Las restricciones comenzarán a decaer, progresivamente, a partir de las 18:00 horas.
- El servicio de metro no se verá afectado, pero sí diversas líneas de bus, cuyo servicio quedará interrumpido durante el paso de los corredores: D20, D50, H8, H10, H12, H14, H16, V1, V3, V5, V7, V9, V11, X2, X3, 21, 46, 54, 55, 63, 65, 67, 68, 78, 100, 109, 13, 115, 121, 125, 150, 157.
Los cortes del 4 de julio
- Restricción al tráfico a partir de las 12:00 horas en las calles por donde transcurre la carrera, y cierre completo a partir de las 13:30 horas: Avinguda del Litoral, calle del Arquitecte Sert, Salvador Espriu, calle de Jaume Vicens Vives, calle de Carmen Amaya, paseo de Calvell, paseo de Garcia Fària, calle Bac de Roda, calle Llull, calle de Josep Pla, calle de Cantàbria, rambla de Guipúscoa, calle Aragó, calle Lepanto, calle Mallorca, paseo de Gràcia, calle Aragó, calle Tarragona, avenida de la Reina Maria Cristina, avenida de Rius i Taulet, calle Lleida, paseo de Santa Madrona, avenida de l'Estadi, calle de los Jocs del 92, calle Foc y paseo Olímpic. Las restricciones se levantarán a partir de las 20:30 horas.
- El servicio de metro no se verá afectado, pero sí diversas líneas de bus, que circularán hasta los límites del circuito, donde harán cambios de sentido. Las líneas afectadas son D20, D50, H10, H12, H14, H16, V9, V11, V13, V15, V17, V19, V21, V23, V25, V27, V29, X2, X3, 6, 7, 13, 19, 22, 24, 33, 34, 39, 46, 47, 54, 55, 59, 62, 63, 65, 67, 91, 125, 136, 141, 150, 192, 100 y 101.
- Desde las 06:00 horas del sábado se iniciará la retirada de vehículos a lo largo de todo el recorrido de la etapa.
- El viernes 3 de julio, a partir de las 18:00 horas, estará prohibido estacionar en todo el recorrido de la contrarreloj.
Los cortes el 2 de julio
- Corte de tráfico en la avenida Gaudí la noche del 1 de julio, por la colocación de barreras de protección.
- Restricción completa del tráfico a partir de las 14:00 horas en el perímetro formado por las calles Sant Antoni Maria Claret, Castillejos, Ronda del Guinardó, Sant Quintí, Còrcega, Dos de Maig, Aragó, avenida Diagonal y calle Nàpols. Reapertura progresiva del tráfico tendrá lugar a partir de las 21:30 horas.
- A partir de las 13:00 horas, la línea L2 no realizará parada en la estación de Sagrada Família y se cerrarán los accesos de la calle Marina, mientras que las entradas a la L5 por la calle Sardenya seguirán operativas.
- Desvíos y modificaciones del recorrido de las líneas D50, H8, H10, V21, V23, 19, 33, 34, 47, 117, 191, 192, 100 y 101 de bus.
El Tour de Francia ya está aquí
Barcelona desplegará un amplio dispositivo de movilidad con motivo de Grand Départ del Tour de Francia 2026, que tendrá lugar los días 2, 4 y 5 de julio. El acontecimiento comportará afectaciones en la circulación, el transporte público y varios servicios urbanos en buena parte de la ciudad. Los circuitos de la carrera estarán totalmente cerrados al tráfico, lo que generará una barrera física que no se podrá atravesar, más allá de los puntos habilitados. Todo esto comportará restricciones de acceso con vehículo privado en las zonas más próximas al recorrido, así como prohibiciones de estacionamiento en muchas calles desde días previos.
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