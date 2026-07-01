Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente LleidaTasa SheinBaliza V16PederastaEmiliano García-PageBarcelonaTráfico Tour de FranciaTour de Francia 2026Gabriel RelañoGabriela Berlingeri
instagramlinkedin

En Directo

Ciclismo

Tour de Francia 2026, en directo: recorrido en Barcelona, horarios, etapas y última hora de la llegada de los ciclistas

Barcelona recibe al Tour de Francia con un despliegue de actividades gratuitas por toda la ciudad

Guía práctica para seguir el Tour de Francia en Barcelona

Fiesta multitudinaria: La cuenta atrás del Grand Depárt del Tour en Barcelona

Fiesta multitudinaria: La cuenta atrás del Grand Depárt del Tour en Barcelona / Manu Mitru/ EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Begoña González

Begoña González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Barcelona se ha puesta ya el maillot para dar la bienvenida al Grand Départ del Tour de Francia 2026, que situará a la ciudad en el centro del panorama ciclista internacional los próximos días 2 al 6 de julio. Este mismo jueves, a partir de las 18:30h Barcelona volverá a abrir sus puertas y pondrá la Sagrada Familia al servicio de la fiesta del ciclismo para acoger la presentaciónd e los 23 eequipos que competirán, días más tarde en la contrarreloj del sábado y la primera etapa del domingo que conluirá en la capital catalana.

Actualizar

TEMAS

Añádenos en Google