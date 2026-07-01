Barça
Oficial: Christensen renueva con el Barça hasta 2028
El acto oficial de firma se hará más adelante en las oficinas del club
Acuerdo total con Chistensen. Este miércoles, el FC Barcelona ha anunciado la renovación de Andreas Christensen por dos temporadas adicionales, hasta el 30 de junio de 2028. El acto de firma se hará más adelante, en un acto en las oficinas del club donde estaran presentes todas las partes.
El defensa danés llegó a la entidad azulgrana en el verano de 2022 y, desde entonces, ha disputado 98 partidos oficiales, contribuyendo a la conquista de tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.
"Central elegante, fiable y con una gran capacidad para iniciar el juego desde atrás, Christensen destaca por su solidez defensiva, su inteligencia táctica y su experiencia al máximo nivel. Un futbolista consolidado que seguirá aportando liderazgo y seguridad a la zaga azulgrana durante las próximas temporadas", pone en valor la entidad, remarcandolo en el comunicado donde ha anunciado su renovación.
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