El Milan fitxa Gonçalo Ramos
El Milan va anunciar ahir el fitxatge del davanter portuguès Gonçalo Ramos, procedent del PSG, amb contracte fins al 30 de juny del 2031, en una operació que podria convertir-se en la més costosa de la història del club rossonero, que ara per ara no va oferir detalls sobre el traspàs. Diversos mitjans italians apunten que la venda es va tancar entre 60 i 75 milions d’euros, cosa que superaria el seu compatriota Rafael Leão (49,5 milions) com el fitxatge més car de la història milanista.
Badosa, eliminada a Wimbledon
L’espanyola Paula Badosa, número 140 del rànquing WTA, es va acomiadar ahir de Wimbledon després de desaprofitar un 5-2 en el set definitiu i va acabar sent derrotada per la nord-americana Emma Navarro, 24 del món, per 4-6, 6-3 i 7-5. Badosa, el millor resultat de la qual en el torneig britànic és la quarta ronda i que l’any passat va caure a les primeres de canvi, va tenir l’opció de tancar el partit amb el servei, però després de rebre la ruptura de servei, es va enfonsar anímicament i va acabar perdent per 7-5 en un duel que va durar 2 hores i 23 minuts.
Lebron James marxa dels Lakers
Lebron James, de 41 anys, ha decidit marxar de Los Angeles Lakers després de vuit temporades. No serà per retirar-se, sinó per continuar la seva carrera en un altre equip. Així ho van anunciar ahir els principals gurus dels moviments que passen a l’NBA. El famós número 23 té les portes obertes d’innombrables equips, però tots els números els tenen els Golden State Warriors, desitjosos d’ajuntar Lebron amb Stephen Curry sota el comandament de Steve Kerr. Una aliança ja provada en els Jocs Olímpics i saldada amb la medalla d’or.
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