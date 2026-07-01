Martín se la juega: cambia la poderosa Aprilia por la impotente Yamaha

Todo el mundo lo ha escrito hace mucho tiempo. Como muy bien reconoció el murciano Pedro Acosta (KTM) cuando anunciaron, oficialmente, su fichaje por el equipo Lenovo Ducati “este fichaje es el secreto peor guardado del ‘paddock’ de MotoGP”. Y los secretos peor guardados del mundo van viendo la luz, ante la indiferencia total. Ya se sabían.

Como el secreto de Acosta hay un montón, todos. Ya informamos hace un par de semana, el domingo del Gran Premio de la República Checa, en Brno (20 de junio), que tras el acuerdo entre fábricas, equipos y organización del Mundial, empezaría a producirse un goteo de anuncios que, tal y como también informamos entonces, arrancaría, empezaría, con el anuncio de Ducati de la renovación, por dos años más (2027 y 2028) del campeonísimo Marc Márquez.

Estaba cantado

A continuación, llegó el adiós de Ducati a Francesco ‘Pecco’ Bagnaia. Luego, la confirmación de que el ‘tiburón de Mazarrón’ sería el futuro compañero de box de ‘Il Cannibale’. A continuación, la factoría Yamaha, que cumple varias temporadas horribles, irreconocible, anunció que ni Fabio Quartararo ni Àlex Rins seguirían en el ‘team’. Y, ahora, es el equipo de la firma de los diapasones quien anuncia los fichajes, ya conocidos, ya publicados, ya anunciados, del madrileño Jorge Martín y el japonés Ai Ogura.

Repito, nada que no supiesen ustedes, nada nuevo. Pronto sabremos, perdón, confirmaremos que Àlex Márquez, subcampeón del mundo de MotoGP con Honda, será piloto oficial de KTM, acompañado por Fabio Di Giannantonio, que también cambiará la poderosa ‘Desmosedici’ por la incierta KTM, recuerden, de 850cc, pues, en 2027, se cambian también las motos, con menos poderío, aerodinámica y nuevos neumáticos Pirelli.

Ai Ogura y Jorge Martín, juntos en el podio, el domingo, en Assen, futuros compañeros en Yamaha-2027. / APRILIA RACING TEAM

Y, a partir de entonces, quedarán las migajas, como el anuncio de Bagnaia a Aprilia o el ‘Diablo’ Quartararo a Honda. O que el compañero de Toprak Razgatlioglu, el flamante campeón turco de Superbikes venido a menos en MotoGP, será el español Izan Guevara. No deja de ser curioso, eso sí, que el anuncio de ‘Martinator’ y el japonés de moda en el Mundial, Ai Ogura, llegue pocos días después de que ambos pilotos se coronen a los mandos de su Aprilia, uno convirtiéndose en nuevo líder de MotoGP y el otro siendo el primer japonés que gana un GP de la máxima categoría en los últimos 22 años.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Jorge y Ai al equipo Yamaha al comenzar una nueva era en 2027. Contar con pilotos de este calibre subraya nuestra ambición y confianza en el proyecto". Paolo Pavesio — Director General de Yamaha Motor Racing

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Jorge y Ai al equipo Yamaha Factory MotoGP al comenzar una nueva era en 2027. Contar con pilotos de este calibre subraya nuestra ambición y confianza en el proyecto", explica el director general de Yamaha Motor Racing, Paolo Pavesio.

"Jorge ya ha demostrado ser uno de los pilotos de referencia en MotoGP, con la velocidad, la determinación y la mentalidad necesarias para luchar por victorias y campeonatos mundiales. Esperamos que desempeñe un papel clave para impulsar nuestro rendimiento desde el primer día", añade el máximo ejecutivo de Yamaha en el 'paddock'.

"La progresión de Ai en la última temporada y media ha sido excepcional. Su talento, ética de trabajo y potencial nos hacen confiar en que puede convertirse en uno de los mejores pilotos del campeonato. Al mismo tiempo, estamos especialmente orgullosos de dar la bienvenida a un piloto japonés al equipo Yamaha Factory".

Nadie sabe nada

Es evidente y así lo expresan todos en el mundillo del 'paddock' de MotoGP que nadie sabe nada, cierto, de cómo será la competición, a partir de la próxima temporada, cuando las motos de 1.000cc pasen a ser de 850cc, tengo menos aerodinámica, menos ayudas al pilotaje y monten neumáticos Pirelli, muy, muy diferentes a los actuales Michelin.

Es por ello que lo que, ahora, se antoja una barbarídad, por ejemplo, que pilotos como Martín y Ogura cambien sus ganadoras Aprilias por una Yamaha que está metida en el barro desde hace varios años, pero, insisto, el futuro es, de momento, eso, futuro y nadie puede predecir que la Yamaha del próximo año sea un cohete. Nadie.

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"Yo creo que el gran cambio, lo que hará que unas motos y/o pilotos sean competitivos, ganadores, la próxima temporada serán el comportamiento de los neumáticos Pirelli, la adaptación de cada marca a las nuevas gomas y, sobre todo, cómo sientan al pilotaje de cada uno de nosotros, pues todos pilotamos de forma muy distinta, así que, para mí, la clave estará en los neumáticos Pirelli no en las motos nuevas, no", señaló, el pasado fin de semana, Marc Márquez en una larga conversación con Izaskun Ruiz, en DAZN.