Laporta toma posesión por cuarta vez

Joan Laporta inicia oficialmente su cuarto y último mandato como presidente del Barça. Ha esperado al 1 de julio para tomar posesión del cargo mediante una ceremonia protocolaria, aunque nunca anduvo lejos de su despacho desde que ganara las elecciones el pasado 15 de marzo.

Hasta 2031 durara su cuarta presidencia, dividida en dos etapas: de 2003 a 2010 -con una reelección forzada por un juez en 2006, que ganó sin rival en las urnas- y desde 2021, interrumpida por la contienda de hace cuatro meses. Le ha sustituido a efectos formales Rafa Yuste, su amigo desde la infancia, vicepresident deportivo, que un par de horas antes de abandonar simbólicamente la butaca ya se postulaba para recuperar el estatus del último trimestre. "Me gustaría ser el próximo presidente; no lo solo no lo descarto, sino que me gustaría", aseguró a Rac 1.

Hansi Flick, en el Auditori / FCB

La presencia de Javier Tebas

Aferrdo a las nuevas formas comunicativas del poder, el evento se reservó para los invitados y se alejó a los medios de comunicación para que lo siguieran desde la Sala París para mirar el plasma, léase la pantalla, como instituyeron los políticos. Nada de observaciones indiscretas, nada de abordajes incómodos, mucho menos de preguntas indeseadas.

En ese selecto grupo de afines estaba Javier Tebas, el presidente de LaLiga. En 2021, era el ser más odiado y vilipendiado por ser uno de los responsables, se difundía entonces, de la forzosa marcha de Lionel Messi. La falta de fair play financiero del Barça, y una norma de LaLiga impedían la inscripción del astro.

A Tebas se le atribuyó entonces la condición poco menos de chantajista por condicionar el permiso a Messi a la suscripción del Barça al fondo CVC. Ahora, siguiendo un proverbio árabe -"los enemigos de mis enemigos son mis amigos"- Laporta y Tebas también están unidos por su enfrentamiento con Florentino Pérez, el presidente del Madrid, el club de los amores del ejecutivo liguero.

Diferencias superadas

"Hemos vivido momentos de diferencias, y las diferencias han de existir cuando uno defiende lo que cree oportuno, pero siempre desde el respeto institucional", adelantó Tebas, que tomó la palabra después de que Josep Cubells, el secretario de la junta, siguiera la formalidad jurídica de comunicar el cese de la directiva temporal, la entrada de la nueva junta, y la dimisión de los directivos vigentes (Yuste, Cubells, Alfons castro, Josep Ignasi Macià, Àngel Riudelbàs, Joan Solé y Sisco Pujol) y la entrada de los que se incorporan (Carles Ayats, Xavier Barniol, Carme Hortalà, Jaume Nicolás y Jaume Santiveri).

Tebas deseó la mejor de las suertes al Barça y le felicitó por "los éxitos deportivos, las infraestructuras -en alusión a la reconstrucción del Camp Nou- y por "la sostenibiliad económica" de la que carecía en 2021. "El Barça no tiene nada que envidiar a ningún club de este país", añadió, en alusión, presumiblemente, al Real Madrid.

Visión de un ordenador y una pantalla de la sala a la que fueron destinados los periodistas en la toma de posesión de Laporta. / Valentí Enrich / SPO

Tebas era una de las más altas personalidades a la ceremonia, ausente Rafael Louzán, el presidente de la Federación Española de Fútbol, que en la víspera estaba en Madrid para la presentación del calendario y que renunció a una ida y vuelta aérea a Barcelona. En su nombre estuvo Joan Soteras, el presidente de la Federació Catalana de Futbol.

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Con ellos se sentaron repreentantes de otras insituciones y los principales cargos del club azulgraba. Hansi Flick interrumpió sus vacaciones y encabezó al grupo de entrenadores. Sólo faltaba el del baloncesto. Porque no existe desde la anticipada renuncia de Xavier Pascual.