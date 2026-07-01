Laporta reivindica sus tres Ligas en cinco años: "Volvimos a combatir y volvimos a vencer"

Le cuesta poco, más bien nada, emplear un lenguaje combativo y directo a Joan Laporta. Con mayor o menor dosis de rigor protocolario, el presidente del Barça pocas veces se muerde la lengua.

En la toma de posesión oficial de su cuarto mandato como preisdente del Barça introdujo la novedad de incorporar al Real Madrid en sus planes, y en sus alusiones, de acuerdo al nuevo estado de relación que mantiene con el gran club rival y su presidente Florentino Pérez. Inexistente y antagónica. Con el Atlético, pese a Julián Álvarez, es amistosa y cordial.

Estableció Laporta la diferencia a partir de la reivindicación de los logros del Barça, asociados a su labor presidencial desde que regresara a la entidad con el triunfo electoral de 2021. "Somos un club hegemónico, con tres ligas ganadas en cinco años", dijo en castellano, dirigiéndose al "amigo" Javier Tebas, presidente de LaLiga y socio del Real Madrid, aunque enfrnertado a Florentino Pérez.

Ante insolentes e injuriosos

"Plantamos cara a los insolentes y a los injuriosos. Proclamamos a los cuatro vientos que habíamos vuelto y superamos todos los obstáculos. Volvimos a combatir y volvimos a vencer", aseguró con un tinte de épica para subrayar la recuperación deportiva del club, demostrada con las Ligas de Xavi Hernández (2023) y las de Hansi Flick (2025 y 2026). La presunción a la que no quiso renunciar Laporta se amplió al recordar que la institución, en todas sus facetas deportivas, ha obtenido 136 Ligas y 134 Copas a lo largo de la historia.

Esos obstáculos a los que aludía Laporta no eran los puramente deportivos, como se apresuró a perfilar. Entre los insolentes y los injuriosos se hallan destacados miembros de lo que él llama "madridismo sociológico", que auspicia en la sombra Florentino Pérez, también reelegido el pasado mes de mayo.

Ni conciertos ni parking

Aludía al dirigente cuando habló del "intento de algunos" de "desviar la atención" y de hacer "ruedas de prensa esperpénticas". Ese alguno, Florentino, tiene "deja vus" como lo revela la recuperación de Jose Mourinho y está nervioso "por la transformación del club en sociedad anónima", aparte de que "no tendrán música ni saben dónde aparcar", en referencia a la negativa judicial a que el Bernabéu albergue conciertos y haya vetado el parking que preveía construir el Madrid.

El tono respecto al Madrid contrastó con la cordialidad manifestada hacia Tebas, postrando al Barça como "un leal colaborador para promover LaLiga en todo el mundo, a nivel estatal e internacional" porque entre ambas instituciones "hay más puntos de convivencia que divergencia".

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Aún contrastó más la relación con el Madrid respecto a la que se mantiene con el Atlético, que supuestamente está ofendido por la pretensión del Barça de fichar a Julián Álvarez.