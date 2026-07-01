Koeman renuncia a la selección de Países Bajos: "Elijo pasar más tiempo con mi esposa, hijos y nietos"

Ronald Koeman informó la noche del martes a la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) que "no renovará su contrato que expira como entrenador de la selección" de su país, con lo que deja de ser seleccionador de la 'oranje', tras la eliminación de su equipo en dieciseisavos de final del Mundial 2026 con Marruecos en los penaltis.

"El seleccionador nacional de 63 años anunció su decisión al día siguiente de la eliminación de los holandeses en el Mundial de 2026. Koeman concluye así su segundo periodo como entrenador nacional", anunció el organismo en un comunicado, en el que el técnico indicó: "Ahora elijo poder pasar más tiempo con mi esposa, mis hijos y mis nietos. Me parece la elección correcta y lógica en este momento".

Minutos antes, Koeman, a través de su cuenta de 'Instagram', hizo pública su determinación: "Tomé la decisión de poner fin a mi etapa como seleccionador neerlandés".

El técnico, ya en el comunicado federativo, explicó que "tomar esta decisión no ha sido fácil" porque ha trabajado "con este cuerpo técnico y grupo de jugadores durante tanto tiempo e intensamente".

"Estoy agradecido y quiero expresar mi gran agradecimiento por la forma en que todos los jugadores de los 'oranje' se han comprometido en ambos periodos en los que se me permitió ser entrenador nacional", expuso.

Decepción

"Por supuesto, es muy decepcionante que nuestro Mundial ya haya terminado. Pero cuando avancemos y mire hacia atrás, recordaré principalmente esa agradable cooperación y los muchos momentos bonitos que hemos vivido juntos. Por tanto, me gustaría dar las gracias a todos los que contribuyeron a esto", añadió.

Nigel de Jong, director de fútbol de alto nivel de la Federación Neerlandesa, explicó que "por supuesto" respeta la decisión de Koeman.

"Ronald ha trabajado con plena convicción en los últimos años y ha hecho una contribución importante a la selección nacional neerlandesa. En nombre de la KNVB, me gustaría darle las gracias por ello", agregó.

Según De Jong, la "evaluación anunciada tras el Mundial ya ha comenzado".

"Por supuesto, también consideraremos la vacante de entrenador nacional. Que Ronald deje de serlo después de este Mundial fue uno de los escenarios que tuvimos en cuenta. Con el inicio de la Liga de Naciones en septiembre, sabemos que hay cierta urgencia, pero al mismo tiempo nos estamos tomando el tiempo necesario para tomar cuidadosamente la decisión correcta", explicó.

Marianne van Leeuwen, directora de fútbol profesional, también expresó su agradecimiento a Koeman: "Lo ha dado todo por la selección nacional de los Países Bajos, incluso en un periodo difícil para él personalmente. Siempre ha actuado con dignidad y profesionalidad y también fue un excelente embajador de la selección nacional neerlandesa. En nombre de la KNVB, deseamos a Ronald, a su esposa y a su familia lo mejor para el futuro".

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Koeman ha dirigido a Países Bajos en dos periodos. El primero, desde principios de 2018 hasta mediados de 2020 y después de 2023 hasta ahora.