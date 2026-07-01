Jesús Gallo, preparador físico de Topuria: "Parece una persona completamente diferente"

Ilia Topuria continúa avanzando en su recuperación después de la dura derrota sufrida ante Justin Gaethje en la Casa Blanca. Trece días después de perder por primera vez en su carrera profesional, el hispanogeorgiano permanece alejado del foco mediático y centrado en recuperarse de las lesiones sufridas en el combate. Más allá del mensaje que djeó en redes sociales felicitando a su rival, asumiendo la derrota y anunciando ya un gran regreso, el 'Matador' no ha salido todavía en público a dar declaraciones.

El excampeón invicto salió del octágono con una imagen muy dura y con varias fracturas en el rostro. En concreto, Topuria sufrió fracturas en ambos huesos orbitales y también en el tabique nasal, aunque la evolución en estos primeros días parece ser positiva.

Así avanza la recuperación

Así lo ha explicado Jesús Gallo, preparador físico principal de Ilia, en una entrevista con el periodista Jorge Ebro para ‘SerEbro EnlosDeportes’. Gallo, una de las personas que mejor conoce el día a día del ‘Matador’, aseguró que la mejoría física del peleador está siendo muy evidente.

“Físicamente, por lo que he visto día a día, ya parece una persona completamente diferente. Obviamente, todavía siente algo de molestia y cosas así... pero honestamente parece que ni siquiera estuvo en una pelea”, explicó el preparador.

Las palabras de Gallo invitan al optimismo dentro del entorno de Topuria, especialmente después del castigo que recibió ante Gaethje. El estadounidense le hizo daño desde el primer asalto, fue acumulando golpes con el paso de los minutos y acabó provocando que la esquina del hispanogeorgiano detuviera el combate antes del quinto asalto.

Gallo también detalló que el rostro de Ilia ha cambiado mucho respecto a las horas posteriores al combate, cuando las imágenes del peleador dieron la vuelta al mundo por la dureza del castigo recibido.

El tiempo que estará inactivo

Gallo también detalló que el rostro de Ilia ha cambiado mucho respecto a las horas posteriores al combate, cuando las imágenes del peleador dieron la vuelta al mundo por la dureza del castigo recibido.

“Toda la hinchazón en su rostro ha desaparecido, y cada moretón que tenía ha bajado. Obviamente, todavía tiene algo de molestia y sensibilidad alrededor de su rostro, pero a primera vista, parece alguien que ya se ha recuperado bien.”, añadió.

Uno de los upper que Gaethje conectó a Topuria / Louis Grasse / Zuma Press / Euro

El proceso, en cualquier caso, apenas acaba de empezar. Topuria tendrá que seguir respetando los plazos médicos antes de pensar en una fecha de regreso, especialmente por la zona afectada y por la importancia de recuperarse bien de unas fracturas faciales de este tipo.

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"Lo que el médico nos dijo fue que en 6 a 8 semanas, debería sanar adecuadamente, especialmente porque no hubo fractura desplazada. Después de eso, para que vuelva a luchar, a empezar a hacer cosas de nuevo, tomará un poco de tiempo para que se solidifique realmente ahí. Creo que estamos hablando de al menos 2 a 3 meses, fácilmente. Si nos vieran en una revancha o en una pelea, sería hacia finales de año, diciembre. ¿Quién sabe? Ya veremos." dijo Gallo, el gurú del rendimiento físico en la esquina del Matador.

Fuente: Sport