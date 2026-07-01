Iniesta y las siestas de Fuentealbilla en los Tours de Induráin

Algo ocurría en la calle de Caspe de Barcelona. Entraba Bini Girmay, el primer ciclista africano de raza negra que ganaba una etapa del Tour. Pero pasaba desapercibido, casi como si fuese un turista más, de los centenares que paseaban cerca del Paseo de Gràcia. Se paraba un ‘tuck tuck’ con más visitantes de la ciudad ajenos al Tour. En cambio, el que no pasaba desapercibido era Andrés Iniesta, que no estaba casualmente por allí.

Se preguntará el lector a qué viene a cuento hablar de Iniesta en unos textos que están dedicados al Grand Départ. Y hasta puede ser que en la conferencia de prensa que el exfutbolista realizaba -para tratar temas de ciclismo- en un hotel de la calle de Caspe se le realizaran preguntas fuera de contexto, como si quería ser en un futuro entrenador del Barça. En fin…

Ciudad de adopción

Viene a cuento porque Iniesta es el cofundador de NSN, la empresa que patrocina a uno de los 23 equipos que corren el Tour, la que tomó las riendas del desaparecido equipo de Israel, el que generó protestas en la Vuelta contra el genocidio en Palestina, y aprovechaba que la ronda francesa salía de su ciudad de adopción para hablar de su escuadra y hasta para explicar que su amor al ciclismo no es un flechazo de última hora, si no que viene de largo.

Iniesta y Girmay, este miércoles en Barcelona / NSN CYCLING TEAM

Porque Iniesta, en verano, siendo niño, cuando acababan los entrenamientos en La Masia y volvía a su Fuentealbilla natal, se sentaba en el sofá de casa de su abuelo y como tantos y tantos otros se pegaba una siesta de aúpa ante el televisor mientras las imágenes mostraban un pelotón que circulaba tranquilo por los paisajes del Tour. “Son recuerdos de mi niñez, y claro está, mi niñez pasa por ver las gestas de Induráin”. Para Iniesta, el Tour era sinónimo de vacaciones y de divertirse con un ciclista navarro que hacía fácil, o al menos esa impresión daba, llegar siempre de amarillo a los Campos Elíseos de París.

Ahora vive principalmente en Dubái y allí ante carreteras inmensas cargadas de coches es más recomendable dejarse cautivar por el arte del gravel, esta modalidad puntera que permite casi volar en bici por pistas sin asfaltar, el puro desierto, bicicletas casi similares a las que pelean por el Tour, aunque con ruedas más gordas y un poco de taco para superar mejor los terrenos sin asfaltar.

De hecho, Iniesta también impulsa junto a otro exfutbolista azulgrana, Bojan Krkic, la marca de bicicletas de gravel Guava, así que no hará publicidad de la competencia, aunque también podría salir a la carretera con cualquier máquina de su equipo.

A seguir la contrarreloj inicial

El conjunto de Iniesta confía en la rapidez de Girmay para ganar en los pocos esprints programados y que no están en el orden del día de Barcelona, quizás hasta el miércoles de la semana que viene, en Pau, el velocista eritreo de Iniesta no tenga ninguna oportunidad. Allí se anuncia un esprint como Dios manda, en un ciclismo que cada vez apuesta menos por este tipo de etapas.

“Que el Tour salga de Barcelona es especial para mí y con muchas ganas de verlo como aficionado porque es el evento ciclista más importante que hay y poder formar parte de él puede ser genial”.

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Todavía no se sabe el orden de salida de los equipos, supuestamente el conjunto de Iniesta debería partir en la parte media de la contrarreloj inaugural del Tour, este sábado en Barcelona, pero si se colocan ante las vallas -por cierto, las han alquilado de todas partes de España porque 19 kilómetros son muchos para tenerlas todas guardadas en un almacén- y ven pasar al conjunto del NSN con un poco de suerte podrán percatarse, como copiloto de uno de los vehículos, la figura de un famoso exfutbolista, que ahora anda en bici y que posee un conjunto ciclista. No hace falta decir quién es.