Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente LleidaEmiliano García-PageBarcelonaTour de FranciaIsak AndicJubilaciónAlmirallCantoraExtrema derechaGabriel RelañoGabriela Berlingeri
instagramlinkedin

Polémica

Iker Casillas desata la locura con su idea de cambiar el fútbol: "Estás completamente abducido"

El guardameta español plantea una nueva estructura para los partidos de fútbol

El patrimonio de Iker Casillas (45 años): una fundación, una academia y una mansión en República Dominicana

Sara Carbonero (42 años), exmujer de Iker Casillas: "El padre de mis hijos es de un pueblo de 100 habitantes, una aldea Y a mis hijos les gusta mucho"

Iker Casillas, durante el sorteo del FIFA World Cup 2026 en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts

Iker Casillas, durante el sorteo del FIFA World Cup 2026 en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts / Patrick Smith/Getty Images via AFP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Andrea Riera

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Está en juego el Mundial y una de las cosas que más se está comentando fuera de los partidos son las pausas de hidratación. Estas paradas, que la FIFA ha ido metiendo en los últimos torneos por el calor y las condiciones extremas, se han convertido en un tema de debate entre jugadores, entrenadores y aficionados.

La idea es que en la mitad de cada parte, sobre el minuto 22 más o menos, el árbitro para el partido unos minutos para que los jugadores beban agua, descansen un poco y reciban indicaciones. Luego se añade ese tiempo al final del encuentro. En teoría es una medida de salud, pero en la práctica muchos sienten que el partido pierde ritmo.

Hay quien piensa que el fútbol siempre ha sido continuo, sin tantas interrupciones, y que estas decisiones lo van cambiando poco a poco. Otros, en cambio, creen que con el calor que hace hoy en muchos sitios es una medida necesaria y lógica.

En medio de este debate ha aparecido la opinión de Iker Casillas, que ha aprovechado la red social X (antes Twitter) para lanzar una idea que no ha pasado desapercibida: "Viendo las pausas de hidratación que ya se hacen costumbre en los partidos, no os parece que hacer 4 periodos de 25 minutos sería una buena idea en los encuentros de fútbol? Ahí lo dejo".

La propuesta ha generado debate. La mayoría la ven como una exageración, como un cambio demasiado grande para el fútbol de toda la vida, aunque algunos otros piensan que no va tan desencaminada, porque al final el juego ya se está parando varias veces en cada parte.

Entre los comentarios más compartidos se pueden leer frases como: "Imagino que es sarcasmo", "Por cosas como esta te sentó en el banco Mou", o "No se han hecho costumbre, es una imposición".

También hay mensajes en un tono más crítico como "Nunca pensaba que le diría esto a Casillas, pero deja de hablar de fútbol, por favor" o "Me resulta increíble que una leyenda de un país tan grande en el fútbol opine esto. Es una aberración".

Noticias relacionadas

Entre las respuestas también aparece la del analista MisterChip, que resumió su reacción con un mensaje breve pero directo: "Estás completamente abducido tío".

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así quedan los dieciseisavos de final del Mundial, al completo: todos los cruces, fechas y horarios
  2. España lidera las tres categorías del Mundial de motos ante el mosqueo general
  3. Anquetil, el cinco veces campeón de la ronda francesa que tuvo hijos con su hijastra y su nuera
  4. El corredor francés Vincent Bouillard gana y pulveriza el récord de la Western States; Kilian Jornet abandona
  5. Se acabó trasnochar para ver a la Selección Española: horarios de la hoja de ruta de España en el Mundial
  6. Paraguay tortura a Alemania hasta eliminarla en los penaltis (3-4)
  7. El Real Madrid se gasta diez millones en echar a Scariolo y sacar al 'antimadridista' Pedro Martínez de Valencia
  8. España tiene una ruta cómoda (Los Ángeles y Dallas) y un horizonte complicado: Portugal y Francia, Alemania, Países Bajos o Marruecos

Iker Casillas desata la locura con su idea de cambiar el fútbol: "Estás completamente abducido"

Iker Casillas desata la locura con su idea de cambiar el fútbol: "Estás completamente abducido"

Berni Álvarez: "Catalunya puede superar los 120 millones de impacto económico con el Tour"

Berni Álvarez: "Catalunya puede superar los 120 millones de impacto económico con el Tour"

Oficial: Christensen renueva con el Barça hasta 2028

Oficial: Christensen renueva con el Barça hasta 2028

Puro festín, con F de Francia, con F de fútbol, con F de favorita

Puro festín, con F de Francia, con F de fútbol, con F de favorita

Bielsa se despide de Uruguay y dice que los jugadores le pidieron que hablara menos

Bielsa se despide de Uruguay y dice que los jugadores le pidieron que hablara menos

Koeman renuncia a la selección de Países Bajos: "Elijo pasar más tiempo con mi esposa, hijos y nietos"

Koeman renuncia a la selección de Países Bajos: "Elijo pasar más tiempo con mi esposa, hijos y nietos"

México pasa por encima de Ecuador y desata la locura en el Azteca

México pasa por encima de Ecuador y desata la locura en el Azteca

Quiles: "Sé que Aspar dice que le estoy arruinando, pero él es el primero que quiere que gane"

Quiles: "Sé que Aspar dice que le estoy arruinando, pero él es el primero que quiere que gane"