Los futuros ciclistas entrevistan a los protagonistas del Tour antes del Grand Départ de Barcelona

Ya queda nada para que la ciudad de Barcelona haga historia acogiendo el Grand Départ del Tour de Francia, que se celebra este fin de semana en la ciudad condal. Uno de los actos relacionados con la llegada de la vuelta ciclista se ha dado este miércoles en el Palau Sant Jordi. Una treintena de niños y niñas procedentes de distintas escuelas de ciclismo de Catalunya han tenido la oportunidad de convertirse por un día en periodistas y entrevistar a tres de los corredores que participarán en el evento ciclista más grande: Marcel Camprubí, Carlos Verona y Joel Nicolau Beltran.

Los jóvenes ciclistas han preguntado sin complejos sobre la presión de la competición, la alimentación, los sacrificios de la profesión o los sueños que persiguen quienes llegan a disputar la carrera más importante del mundo.

La importancia de disfrutar del camino

Carlos Verona, el más veterano de los tres, quiso transmitir un mensaje de tranquilidad a los más pequeños, recordando que su carrera deportiva fue creciendo de forma natural. "El ciclismo de pequeño era mi pasión. Empecé con 12 años. Nunca fue una exigencia, sino más bien un hobby", explicó. El corredor madrileño también recordó que durante muchos años priorizó los estudios y lanzó un consejo a los jóvenes deportistas: "Disfrutar del camino y de lo que haces; al final los resultados llegan".

Verona también destacó la dimensión especial que tiene el Tour de Francia para cualquier profesional. "Poder estar en el Tour es un privilegio, es siempre la competición de la que más me apetece formar parte", aseguró, celebrando además que la prueba arranque este año fuera de Francia, con Barcelona como escenario del Grand Départ.

“Pensé en dejarlo a media temporada”

Uno de los momentos más inspiradores llegó con Joel Nicolau Beltran, que este año debutará en el Tour. El ciclista explicó que hace no tantos años veía esa posibilidad muy lejana e incluso confesó que estuvo cerca de abandonar el ciclismo. "Pensé en dejarlo a media temporada; mi padre me dijo que la terminara y ya veríamos. Al final decidí seguir con el ciclismo", relató. Ahora afronta su estreno en la Grande Boucle convencido de que "se tiene que creer en los sueños".

Un grupo de niños y niñas entrevistan a Marcel Camprubí, Joel Nicolau y Carlos Verona, este miércoles en Barcelona. / Ferran Nadeu / EPC

Nicolau también habló de los sacrificios familiares que exige el ciclismo de élite, especialmente tras haber sido padre hace apenas dos meses. "Estas tres semanas… con el Tour será difícil", reconoció al referirse al tiempo que deberá pasar alejado de su familia.

Mejor comerse unos macarrones, antes que gel

Por su parte, Marcel Camprubí puso el acento en los valores que transmite este deporte y en la importancia de disfrutar de cada etapa de la formación. "De los deportes se aprenden muchos valores, como el compañerismo", afirmó. El vigente campeón de España en ruta también aconsejó a los jóvenes no obsesionarse con copiar las rutinas de los profesionales. "No hay que imitar a los profesionales siempre comiendo geles", bromeó, dando pie a que Carlos Verona rematara la respuesta entre risas: "Es mejor comerse unos macarrones".

Los tres corredores coincidieron en que el talento por sí solo no basta para llegar a la élite. Verona insistió en que "en el ciclismo el trabajo es más importante que el talento"; Nicolau animó a los jóvenes a "competir contigo mismo, en vez de con los rivales", mientras que Camprubí recordó que, a la edad de los entrevistadores, lo más importante sigue siendo "pasarlo bien con los amigos. Ya habrá tiempo para centrarse en la competición".

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Con el Grand Départ ya a la vuelta de la esquina, el acto sirvió para acercar el Tour a quienes sueñan con disputarlo algún día. Durante unos minutos, los niños cambiaron la bicicleta por el micrófono para descubrir que, detrás de los corredores de élite, también hay muchas historias de las que aprender.