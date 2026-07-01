Tercer doblete de Mbappé para que Francia desplume a Suecia (3-0)

Con el pleno de los nueve puntos de la fase de grupos y la victoria más holgada de todos los dieciseisavos de final disputados, Francia anda en la primera fila de los candidatos al título. Lo estaba en los pronósticos previos y ha reforzado su posición sobre el césped. Suecia ha sido la cuarta víctima y, como las anteriores, encajó tres goles (3-0), dos de Kylian Mbappé, en su tercer doblete después de los logrados ante Senegal e Irak y ha igualado a Lionel Messi en la clasificación de realizadores. Argentina jugará su cuarto partido el sábado.

Didier Deschamps tuvo la virtud de efectuar una corrección en el estreno ante Senegal que ha resultado crucial en el despliegue de su equipo. Michael Olise empezó de extremo con Ousmane Dembélé de mediapunta central. La inteligencia futbolística y la visión del juego de uno y otro no tiene parangón. Desde que intercambió sus puestos, y Olise está más cerca de Mbappé, Francia abruma, destila veneno con los pases que da el cotizado delantero del Bayern.

El aviso y el llamamiento

Veinte minutos, no más, tuteó Suecia a Francia. Los primeros veinte, cuando se examinaban. Al primer aviso, de Mbappé, de quién si no, los nórdicos se asustaron. Fue un disparo que salió rozando el poste, fallido el tiro, pero contenía una advertencia al rival, a la vez que lanzaba un llamamiento a los suyos.

Se precipìtó como un torrente una colección de ataques que la formidable delantera francesa iba terminando uno tras otro. Algunos intentos eran inofensivos por lejanos; otros contenían dinamita. Como una bella chilena de Michael Olise desde el borde del área que golpeó en el poste -cuatro minutos después de otro maderazo de Mbappé- y cuyo rechace Dembelé afeó con un balonazo a un espectador. Los tres se reunieron de forma tan sencilla como discreta ante la indiferencia sueca para trenzar un córner en corto que concluyó el capitán azul en la red y brindando su excelente finalización a Didier Deschamps, que enterró a su madre el pasado viernes.

Sobran delanteros

A Francia le sobra delantera, y delantera es lo mejor que tiene Suecia, con el tándem que forman Viktor Gyökeres y Alexander Isak. Son, sin embargo, la mitad que la del rival, por mucho que pudiera añadirse al bullicioso Anthony Elanga, y no recibieron juego más allá de balones largos que debían pelear con la zaga francesa.

Siempre hay cuatro atrás, más Tchouaméni y Rabiot protegiéndoles delante, eximiendo a los cuatro de arriba -faltaba por citar a Bradley Barcola- de defender más allá de sombrear las salidas del balón del advesario. Lo fía todo Deschamps a sus atacantes, con la tranquilidad de que tiene sentados a su lado a Marcus Thuram, Rayan Cherki, Desiré Doué y Jean-Philippe Mateta para una eventualidad. Cortó un balón Tchoauméni, se lo entregó a Olise y éste filtró a Barcola para cerrar el libro del Metlife Stadium en el despunte de la segunda mitad. Resuelto el partido y la eliminatoria, quedaba el interrogante del volumen del triunfo del vigente subcampeón mundial.

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Michael Olise filtra un pase al área de Suecia durante el partido de dieciseisavos de final. / SARAH YENESEL / EFE

Suecia jugó sobrecogida desde que Mbappé se escapó solo la primera vez en fuera de juego y no se sacó de encima el temor a sufrir una escabechina. Un temor real y evidente, con los amigos de Mbappé sedientos. En la otra mitad de campo, Isak y Gyökeres se lo miraban con envidia.