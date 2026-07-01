Djokovic destroza a Tsitsipas y se sitúa en tercera ronda de Wimbledon

El serbio Novak Djokovic, siete veces campeón, desarboló este miércoles al griego Stefanos Tsitsipas (6-3, 6-4 y 6-2) y alcanzó la tercera ronda del torneo de Wimbledon, fase en la que se enfrentará al francés Arthur Rinderknech, verdugo del estadounidense Martin Damm.

Tras los apuros y la irregularidad mostrada en el primer encuentro de la presente edición en el All England Club, cuando necesitó cuatro mangas para sacar adelante el choque contra el chino Yibing Wu, 102 del mundo, el ganador de 24 títulos del Grand Slam recuperó la rutina y solventó con autoridad un nuevo cara a cara con Tsitsipas, otrora número tres del mundo.

Sinner sufre más

El heleno fue incapaz de seguir el ritmo de Djokovic y perdió por decimotercera vez en quince encuentros después de una hora y 40 minutos de un partido que se jugó bajo techo por la falta de luz.

Jannik Sinner, mientras, avanzó sin ofrecer buenas sensaciones al superar a Nuno Borges (7-6, 7-6, 6-4) en un partido de máxima igualdad. El número uno del mundo, que sigue cogiendo ritmo, se medirá ahora con Jenson Brooksby, que no ha cedido aún ni un set.

El duelo español, aplazado

En la pista 2, mientras, la falta de luz obligó a suspender el choque entre Rafa Jódar y Pablo Carreño en el cuarto set. El tenista asturiano dominaba el duelo (6-3, 3-6, 6-1 y 1-2) cuando el juez del partido informó a los jugadores de la decisión.

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El pulso se reanudará este jueves en el segundo turno de la jornada. En tercera ronda ya espera el japonés Mochizuki, que doblegó a Quinn.