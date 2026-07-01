Bielsa se despide de Uruguay y dice que los jugadores le pidieron que hablara menos

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, anunció la pasada madrugada su despedida de La Celeste y asumió la responsabilidad por la prematura eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026, una caída que calificó de "imprevista" y que genera una "frustración muy grande".

El técnico argentino aseguró que siente que ha "decepcionado a los aficionados" y que es una caída que nadie puede soportar.

Bielsa admitió que no puede justificar la posición obtenida y que su gestión de la "calidad de los jugadores disponibles" no fue suficiente, aunque subrayó que tanto el cuerpo técnico como la plantilla hicieron "lo máximo".

Consultado sobre las presuntas discrepancias tácticas previas al duelo decisivo contra España, Bielsa negó rotundamente haber modificado su estrategia por presión de su vestuario.

"Se jugó de acuerdo con mis ideas, que fueron siempre las mismas", sentenció, indicando que de haber cambiado, hablaría mal de los propios futbolistas.

Los tiempos de las charlas

No obstante, confirmó la existencia de reuniones con los referentes del equipo antes del inicio del torneo, en las que los jugadores le solicitaron modificar ciertas dinámicas de trabajo.

Según detalló, accedió a unificar los entrenamientos en un solo grupo —pese a que su método de dos grupos reduce los tiempos muertos y aumenta el tiempo de campo— y a reducir y espaciar las charlas técnicas.

Marcelo Bielsa, durante el Mundial de EEUU, México y Canadá. / Francisco Guasco / EFE

El entrenador explicó que dichas charlas, que no superaban los diez minutos, abordaban análisis de rivales, arbitrajes, corrección de errores y motivacionales.

Bielsa aseguró que aceptó las sugerencias al considerar que "el destinatario del mensaje tiene derecho a decir qué prefiere". Además, restó importancia a las filtraciones de estas cumbres, asegurando que los jugadores "no hicieron nada" que le impidiera conducirlos.

Sobre la sustitución de Fernando Muslera en el descanso, Bielsa explicó que, tras su error en el gol de Baena, el guardameta le comunicó que estaba "tan golpeado" emocionalmente que prefería dejar de jugar para no comprometer las posibilidades intactas del grupo, una actitud que calificó de "inusual e impropia" en el mundo del fútbol.

Su relación con Fede Valverde

Desmintió además Bielsa cualquier problema con el centrocampista Federico Valverde, a quien dedicó agradecimientos y elogios por su compromiso y versatilidad táctica. Bielsa aseguró que nunca hizo "más concesiones con un jugador" que con Valverde, porque cree que las merece. El técnico argentino explicó que mantuvo una conversación con el futbolista al inicio de las eliminatorias sudamericanas, en la que le planteó la posibilidad de utilizarlo en posiciones atípicas para él. Bielsa detalló que advirtió al jugador del Real Madrid que podría necesitarlo como lateral, recordándole los "cinco extemos izquierdos top" a los que Valverde logró anular jugando en esa demarcación con club blanco en partidos de "altísimo nivel".

Asimismo, le planteó la opción de jugar como extremo izquierdo o en su posición natural de volante interior. Ante este abanico de exigencias, Bielsa destacó que la respuesta del capitán uruguayo fue de "absoluta generosidad", poniéndose a disposición para jugar "en el puesto que necesite".

Marcelo Bielsa da instrucciones a los futbolistas de Uruguay durante el Mundial. / ALBERTO BOAL / EFE

Durante la fase de grupos del Mundial, el seleccionador reconoció que a Valverde le tocaron minutos en posiciones "que no son las ideales", actuando puntualmente como volante ofensivo en los dos primeros encuentros.

Aunque admitió que no es su demarcación predilecta, Bielsa defendió su rendimiento: "Se acomodó a la posición y creo que jugó mejor de lo que él pensaba y de la opinión generalizada; por lo menos, tuvo efecto en nuestro juego".

Sobre la sustitución en el partido contra España, el entrenador fue categórico al asegurar que en ningún momento buscó "exponer" al futbolista y desmintió de raíz cualquier desencuentro.

"Si existe algún conflicto, ignoro el origen. Yo nunca he tenido un problema con Valverde y siempre ha sabido del enorme respeto que le tengo", sentenció.

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Bielsa subrayó que su admiración hacia el mediocampista se sustenta tanto "por los minutos que juega en su equipo" —en referencia a su rol en el Real Madrid— como "por el tipo de jugador que es".