Berni Álvarez: "Catalunya puede superar los 120 millones de impacto económico con el Tour"

Catalunya cuenta los días para acoger una de las grandes citas deportivas del planeta. El Grand Départ del Tour de France 2026 situará Barcelona, Tarragona, Granollers y buena parte del territorio catalán en el escaparate internacional. Berni Álvarez, conseller d’Esports de la Generalitat, visita Prensa Ibérica en plena semana decisiva, con los nervios propios de quien sabe que el reto es enorme, pero también con la convicción de que Catalunya está preparada.

Exjugador profesional de baloncesto, entrenador y gestor, Álvarez defiende una mirada amplia del mundo del deporte: grandes eventos, base, salud, federaciones, deporte femenino, alto rendimiento y nuevas experiencias como Graviteo, impulsada por Prensa Ibérica, forman parte de una misma idea, el Esport 360, la concepción del deporte como algo transversal.

Falta muy poco para la llegada del Tour.

Sí, siempre hay nervios. Si no estuviéramos nerviosos tampoco significaría que estemos del todo bien. Estamos preparados. Es un gran evento. Todos sabemos que después de los Juegos Olímpicos y de los Mundiales de fútbol, juntamente con la Ryder Cup, seguramente sea el tercer gran evento mundial. Hemos hecho un trabajo ingente en los últimos meses, en los últimos años, pero en los últimos meses de manera aún más potente. Esta semana es una semana de control, de que todo esté bien, de que todo esté en su lugar. Y tenemos ganas de que comience ya.

¿Qué espera conseguir Catalunya en cuanto a proyección internacional con este Grand Départ?

Primero, consolidar el país como un país de bicicleta. Catalunya es un país de bicicleta, con mucha actividad de todo tipo: bicicleta de montaña, cicloturismo, bicicleta de competición, carretera... Segundo, proyectar la imagen de Catalunya como lugar para hacer grandes eventos. Venimos de la visita del Papa, que ha sido un gran evento. Catalunya y Barcelona son un epicentro cíclico de eventos deportivos. Esta es una imagen de que seguimos haciendo las cosas bien, de que los eventos deportivos tienen aquí un centro logístico y un centro de saber hacer muy positivo. Y, además, queremos dar garantías de que cualquiera que venga aquí a ver este espectáculo lo pueda hacer en las mejores condiciones posibles.

"Para el Tour tendremos 7.300 voluntarios, cuando esperábamos alrededor de 2.000"

Los Juegos Olímpicos de 1992 dejaron un legado impresionante. ¿Qué legado puede dejar el Tour?

La conciencia de lo que pueden ser los eventos deportivos Barcelona nos la dejó muy clara. Y todo el mundo tiene claro, sobre todo a partir de Río 2016, que los eventos deportivos tienen que llevar cosas añadidas que den beneficios al lugar donde se celebran. Por eso siempre se busca el mayor legado posible. Hay una parte económica, que es la más fácil de controlar, porque los organizadores te hacen enseguida informes del impacto que puede tener un evento de este tipo. Pero a nosotros nos preocupan mucho también el impacto social, el impacto deportivo y el respeto medioambiental.

Berni Álvarez, conseller d'Esports de la Generalitat. / Gorka Urresola Elvira

¿En qué se concretará ese legado?

Hemos trabajado mucho desde la Generalitat. Queríamos que sirviera para concienciar sobre los problemas que hay en la carretera, sobre los accidentes, con formación para los voluntarios y para la gente que hace ciclismo habitualmente. Tenemos 7.300 voluntarios, cuando esperábamos alrededor de 2.000. También hay un legado social con la cultura de la bicicleta, por ejemplo con los Bike Days, espacios cerrados al tráfico para que la gente pueda rodar en bicicleta con tranquilidad. Y hay acciones más tangibles, como señalizar los puertos de montaña, algo que hacía falta y que gracias a la acción del Tour se podrá hacer.

También hay un legado deportivo.

Sí. Gracias a toda esta cultura de la bicicleta y a que desde hace tiempo sabíamos que el Grand Départ venía a Catalunya, hemos podido impulsar actividades de bicicleta por todo el país. Hacemos rutas de turismo gravel por toda Catalunya, más de 42 rutas que permiten estar por todo el territorio practicando gravel. Y también estamos haciendo competiciones de otras modalidades, como ha pasado en La Molina con la Copa del Mundo de BTT. En el futuro tenemos pensado hacer muchas más competiciones.

"El impacto económico lo sabremos posteriormente, pero creemos que podemos superar los 120 millones, es decir, tener más que Bilbao. Y a nivel de inversión es prácticamente la misma"

El ejemplo de Bilbao 2023 fue claro: una inversión importante y un retorno de más de 100 millones. ¿Qué cifras espera Catalunya?

Yo creo que serán mejorables. El impacto económico lo sabremos posteriormente, pero creemos que podemos superar los 120 millones, es decir, tener más que Bilbao. Y a nivel de inversión es prácticamente la misma. Hay que valorar después los servicios asociados, pero el canon entre las administraciones es de 8,5 millones de euros entre todas las administraciones, no cada una. Estamos en un momento en el que creo que el boom del ciclismo todavía es mayor que cuando se hizo el Grand Départ de Bilbao, así que creo que estamos en condiciones de tener mejores números también de retorno económico.

Siempre aparece el debate: grandes eventos o deporte de base. ¿Dónde está el equilibrio?

Es uno de los retos. Hay mucha gente que piensa, a veces con un mensaje difuso, por qué se apuesta tanto por grandes eventos deportivos o por deporte de élite, con un gasto importante, y no tanto por la base. Es un poco demagógico, porque nosotros tenemos una política de subvenciones y de potenciación de la base muy grande. Pero, además, creo mucho en la necesidad de los referentes. Un referente puede ser una persona, Lamine Yamal o Pogacar, o puede ser un evento deportivo. Ese referente sirve para que el deporte de base tenga un motor, para que la gente se anime más a coger la bicicleta, a apuntarse al club que tiene cerca de casa, de ahí a la federación y de ahí al nivel que cada uno quiera, ya sea lúdico o competitivo. Creo que una política de país en la que haya como mínimo un evento deportivo de gran nivel al año es necesaria.

Usted ha impulsado el concepto de Esport 360. ¿Qué significa exactamente?

Es uno de los grandes ejes, junto al eje administrativo y el tema de infraestructuras. El deporte es tan transversal que llega desde el deporte competitivo de máximo nivel, como puede ser el Grand Départ, hasta el hecho de que una persona quiera, gracias a la actividad física, tener bienestar físico y emocional, sin ninguna intención de competir. Dentro del Esport 360 estamos impulsando, por ejemplo, la prescripción deportiva: que a través de salud podamos llegar a que los centros de salud y el personal sanitario no recomienden, sino que prescriban actividad física para unos criterios de inclusión concretos. Es un paso adelante muy importante. Y ahí entran también el turismo deportivo, el alto rendimiento y todo lo que rodea la actividad física.

Prensa Ibérica impulsa Graviteo, en el Circuit de Barcelona-Catalunya, con escalada, deportes urbanos y ocio ¿Encaja en esa idea?

Es un ejemplo muy bueno del Esport 360. Hace mucho tiempo que en muchos ámbitos se habla de vivir una experiencia: cuando vas a comprar, cuando vas a hacer una actividad o cuando vas a un restaurante. En el deporte también tiene que ser así. El futuro pasa por eso. Una cosa es el ámbito competitivo, lo que pasa en la pista, que debe buscar el máximo nivel posible. Y en Graviteo hay competiciones a nivel europeo y mundial de primerísimo nivel, oficiales. Pero también está la gente que quiere vivir la experiencia de otra manera, con competiciones más populares y con una parte gastronómica, lúdica y musical. Es una combinación muy buena, en un espacio perfecto. El Grand Départ también tiene asociadas fiestas, conciertos y una agenda cultural muy completa. Todos los eventos deportivos pasan por ahí.

También puede acercar al deporte a gente más joven que no se siente tan atraída por la competición.

Sí. Y más en deportes urbanos, en los que Graviteo está muy enfocado. Históricamente han querido estar un poco al margen de la competición, buscar su propio espacio, más de encuentro y comunidad. Ahora han encontrado este punto en el que también quieren competir, pero hace falta que todo lo que ya pasaba a nivel social siga pasando. Eventos como Graviteo buscan esa experiencia y permiten que sectores minoritarios que no habían querido entrar tanto desde la parte competitiva lo puedan hacer gracias a una experiencia conjunta.

Las federaciones siguen siendo un pilar básico. ¿Qué relación quiere tener la conselleria con ellas?

Tenemos muy claro que nuestra relación tiene que ser buena con las federaciones y también con la UFEC. Cuando nos plantean un evento deportivo, sea un Campeonato de España, de Europa o un gran evento mundial, siempre decimos lo mismo: si la federación catalana está de acuerdo y el lugar donde debe celebrarse también, nosotros vamos a acompañarlos. Pero la federación tiene que ver claro que es un evento que puede beneficiar a ese deporte en Catalunya, no solo en la élite, sino también en la base. Nuestra relación es muy buena y, con los presupuestos que esperamos que estén aprobados, vamos a subir las subvenciones a las federaciones alrededor del 20% y vamos prácticamente a doblar la aportación a la UFEC.

¿La creación de una conselleria propia de Esports ya es en sí misma una buena noticia?

Sí. Puede parecer de perogrullo, porque yo soy el conseller y evidentemente lo defiendo, pero como deportista siempre he pensado que Catalunya tiene tal potencia deportiva que merecía tener una conselleria. Esa apuesta se ha hecho. Yo soy el encargado de intentar conseguir los máximos recursos posibles dentro del dinero público para invertirlos de manera sostenible, para que los deportistas y también quienes hacen actividad física por bienestar se vean beneficiados. Desde las instalaciones, con el plan de choque, hasta los trámites administrativos o el Esport 360.

Uno de los grandes retos es el deporte femenino. ¿Dónde ve más margen de mejora?

Hay un plan de impulso del deporte femenino que venía del gobierno anterior, que nosotros continuamos y dotamos con recursos. Veo dos ámbitos muy mejorables. Uno es el abandono de la competición, sobre todo en edad preuniversitaria. Muchas chicas ven que su camino como deportistas profesionales es más complicado, porque los salarios todavía no son los mismos, por desgracia, y se ven abocadas a dejar el deporte. Tenemos que ayudarlas para que, si quieren seguir su carrera deportiva o federativa, puedan hacerlo; y si no, que la actividad física siga formando parte de sus vidas.

¿Y el segundo ámbito?

La gestión. Todavía las juntas directivas de la mayoría de clubes y federaciones están copadas por hombres, y eso no es una buena noticia. Si queremos impulsar el deporte femenino, tiene que haber más mujeres en los órganos de decisión. Por eso vamos a cambiar el decreto para que las presidencias de las federaciones puedan ser profesionales y retribuidas. Creo que es un ámbito en el que la mujer puede entrar y no tener miedo si es un cargo remunerado.

Usted ha sido deportista profesional. ¿Eso le ayuda como gestor?

Seguro. Es necesario saber qué pasa en el día a día de un deportista, de un club y de una federación. He vivido el deporte como amateur, como profesional, como entrenador semiprofesional, como entrenador de selecciones y también como gestor de un club. Por eso tenía tan claro que la mejora de instalaciones tenía que ser un hecho. El día a día de los clubes es difícil, cada vez hacen falta más espacios y los que hay han cargado mucho sobre los ayuntamientos.

"Vamos a subir las subvenciones a las federaciones alrededor del 20% y vamos prácticamente a doblar la aportación a la UFEC"

También prepara un nuevo decreto de alto rendimiento catalán.

Sí. Es uno de los temas troncales de 2026. Queremos un nuevo decreto ARC, de alto rendimiento catalán, para que el acompañamiento de los deportistas sea mucho mayor. Cualquier deportista de alto nivel en Catalunya que esté en un centro de tecnificación debe tener garantizados servicios de nutricionista, bienestar emocional, fisioterapia, médico y todo lo que le rodea en el día a día. Y también queremos acompañar la retirada. El deportista a veces está demasiado solo cuando los resultados no acompañan o cuando llega el final de su carrera. Debe haber un acompañamiento de uno o dos años, también en la inserción laboral.

Más allá del Tour, ¿qué puede esperar Catalunya en materia deportiva?

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El futuro más inmediato, quitando el Grand Départ, es el ARC 360, el decreto de alto rendimiento catalán, que después de más de 20 años tocaba actualizar. También seguiremos con la implantación de la prescripción deportiva vinculada a la salud. Estamos trabajando con 80 ayuntamientos y con prácticamente 60 centros de salud. Y, a partir de ahí, en 2026 tenemos que pensar en la nueva ley del deporte y la actividad física en Catalunya. Ya tenemos un texto inicial y queremos compartirlo con federaciones, clubes y partidos políticos. Me gustaría que fuera una ley de consenso, pensada no para este conseller ni para este momento, sino para el deporte catalán de los próximos 20 o 25 años.