Barcelona abre el telón del Tour 2026 con una gran fiesta de presentación entre Sant Pau y la Sagrada Família

La fiesta del ciclismo está a punto de tomar las calles de Barcelona, pero antes de que el sábado tenga lugar el primer evento deportivo de este histórico Grand Départ, este jueves a partir de las 18:30h Barcelona será el escenario del primer gran acto popular del evento. Será entonces, con la presentación oficial de los 23 equipos que tomarán la salida de la 113ª edición de la ronda francesa, cuando los deportistas desfilarán por las calles de la capital catalana para deleite de los ciudadanos y aficionados en un gran evento que invaridá la Avenida Gaudí desde el Recinto Modernista de Sant Pau hasta la Sagrada Familia, donde se ha instalado un escenario como ya se hizo durante la visita del Papa León XIV a la capital catalana.

La ceremonia será gratuita y abierta al público y unirá mediante un recorrido urbano que se retransmitirá por televisión a 190 países el Recinte Modernista de Sant Pau y la Sagrada Família bajo el lema «Barcelona abraça el Tour». De este modo, la cuenta atrás del Tour de Francia 2026 entrará en escena en Barcelona con una puesta de largo pensada para acercar el pelotón a la ciudadanía. Dos días antes de que la carrera arranque oficialmente, los corredores desfilarán desde la fachada principal del Recinte Modernista de Sant Pau, avanzarán por la Avinguda de Gaudí (que permanecerá cerrada al tráfico desde el miércoles 1 por la noche) y culminarán el trayecto ante la Sagrada Família, donde se instalará el escenario principal de la presentación como ya se hiciera durante la visita papal. En esa Barcelona reconocible e icónica se sucederán las presentaciones de los equipos, entrevistas y actuaciones, según el programa oficial del Grand Départ.

El acto está previsto que se alargue hasta las 20.00 horas aproximadamente, y será de entrada gratuita aunque se espera una gran afluencia de visitantes y que los aficionados se repartan por los distintos tramos del recorrido. La circulación por los aledaños de la Avenida Gaudí también se verá afectada así como la movilidad en general en transporte público y privado como ya ocurriera durante la visita dle pontífice por lo que desde el consistorio han recomendado aticiparse a los cortes para evitar

La organización lo ha planteado como una ceremonia de bienvenida al pelotón y como una de las primeras grandes oportunidades para que los aficionados vean de cerca a los protagonistas del Tour antes de la competiciónentre los que figurarán los 18 UCI WorldTeams y cinco UCI ProTeams.

Experiencia artística

El acto trascenderá el formato tradicional de presentación de los equipos para convertirse en una experiencia artística que combinará música, danza, teatro, circo, ópera y cultura popular, coincidiendo con la Capitalitat Mundial de l’Arquitectura 2026. El espectáculo estará dirigido por Martí Torras Mayneris y presentado por los periodistas Carlos de Andrés, Elisenda Pineda y Jordi Basté, en una producción que mostrará al mundo una Barcelona creativa, diversa, inclusiva y abierta reuniendo a algunos de los nombres más destacados de la escena cultural catalana e internacional, como Sílvia Pérez Cruz, Lia Kali, Doctor Prats, la OMAC, el Cor de Teatre, los Castellers de Vilafranca, los Castellers de Barcelona y los Castellers de la Sagrada Família, además de artistas de circo contemporáneo, danza y música que darán forma a una puesta en escena concebida especialmente para la ocasión.

El acto también incluirá un homenaje a los clubes ciclistas de la ciudad y a las personas voluntarias, reconociendo el papel fundamental del tejido asociativo y la implicación ciudadana en la organización del Grand Départ Barcelona 2026. Con esta propuesta, la capital catalana convertirá una ceremonia protocolaria en un gran espectáculo cultural de proyección internacional, fusionando patrimonio, arquitectura, deporte y creatividad en un acontecimiento que aspira a convertirse en uno de los momentos más recordados de la historia del Tour de Francia.

Una fiesta multitudinaria y el estreno de la canción oficial encienden la cuenta atrás del Grand Depárt del Tour en Barcelona. / MANU MITRU / EPC

Otros espacios protagonistas

En esa misma línea, la jornada inaugural formará parte de un programa más amplio de actividades en Barcelona entre las que destacarán también el Fan Park del Tour, situado en el Passeig de Lluís Companys, abrirá también el jueves 2 de julio, con acceso gratuito, y funcionará hasta el domingo 5. Su programación incluirá actividades para aficionados, propuestas didácticas, pantalla gigante, espacios para niños, tienda oficial y acciones de los patrocinadores. Ese mismo jueves está anunciada además una ceremonia oficial en el recinto a las 14.30 horas.

El Grand Départ de Barcelona dará inicio deportivo el sábado 4 de julio con una contrarreloj por equipos con salida y llegada en la ciudad. La primera etapa, de 19,6-19,7 kilómetros según las distintas fichas oficiales, pasará por zonas emblemáticas y terminará en Montjuïc, junto al Estadi Olímpic Lluís Companys. Al día siguiente, la segunda etapa partirá de Tarragona y finalizará de nuevo en Barcelona, mientras que el lunes 6 de julio la carrera saldrá desde Granollers rumbo a Les Angles, ya en Francia.

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La capital catalana se convertirá así en la primera anfitriona de la 113ª edición del Tour y en escenario del tercer Grand Départ celebrado en España, después de San Sebastián 1992 y Bilbao 2023. Barcelona ya había recibido etapas de la Grande Boucle en 1957, 1965 y 2009, pero nunca hasta ahora había acogido la salida oficial de la carrera.