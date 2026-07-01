El Barça votó a favor del acuerdo entre Pau Gasol y Liga F, pero aún no sabe si va a adherirse

El acuerdo entre Pau Gasol y Liga F está sacudiendo los despachos de los equipos de la competición. Después de que el Real Madrid hiciera público su no adhesión al acuerdo pocas horas después de que se haya formalizado, el Barça también da a conocer su postura. Pese a que votó favorablemente, aún no ha decidido si terminará adhiriéndose.

"El FC Barcelona ha votado favorablemente el acuerdo de inversión aprobado por la Liga F al considerar que representa una oportunidad estratégica para seguir impulsando el crecimiento, la profesionalización y la proyección internacional del fútbol femenino", cuentan desde la entidad azulgrana. "El Club entiende que esta propuesta puede aportar recursos y conocimiento para reforzar el desarrollo comercial de la competición, mejorar su capacidad para atraer talento y generar nuevas fuentes de ingresos que contribuyan a la sostenibilidad de los clubes a medio y largo plazo. Fiel a su compromiso histórico con el desarrollo del fútbol femenino, el FC Barcelona ha querido respaldar esta iniciativa y valora positivamente los objetivos que plantea para el conjunto de la competición", añaden fuentes del club.

Eso sí, su valoración positiva y voto en consecuencia no es sí rotundo al acuerdo ni a la voluntad de formar parte de él. "No obstante, este voto favorable no implica la adhesión del Club al acuerdo. La posible incorporación del FC Barcelona será objeto de una valoración posterior, una vez se hayan analizado en detalle todas las condiciones e implicaciones de la operación", así lo remarcan desde el club azulgrana, máximo dominador de la competición desde hace años y vigente campeón.

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"El FC Barcelona seguirá trabajando para contribuir activamente a todas aquellas iniciativas que ayuden a consolidar una competición más fuerte, más competitiva y con una mayor proyección internacional, velando siempre por los intereses del Club y por el desarrollo sostenible del fútbol femenino", concluyen desde los despachos del Barça.