El Real Madrid se gasta diez millones en echar a Scariolo y sacar al 'antimadridista' Pedro Martínez de Valencia

Pedro Martínez está a punto de convertirse en la bomba del verano en el baloncesto español y europeo. El técnico recién proclamado campeón de Liga con el Valencia Basket se va a convertir en el próximo entrenador del Real Madrid, después de que los blancos depositen los 1,2 millones de su cláusula de rescisión para su salida del club 'taronja'. Una noticia que se ha conocido antes incluso de que el club blanco comunicase a su actuar entrenador, el italiano Sergio Scariolo, su destitución pese a tener dos años más de contrato junto a los seis miembros de su staff.

Del 'Chacho' a Juan Carlos Sánchez

Su fichaje es el primer gran movimiento de Juan Carlos Sánchez en su regreso a la sección de baloncesto blanca tras la marcha de Sergio Rodríguez, después de que los madridistas cerrasen la primera temporada de Scariolo en blanco. La llegada de Pedro Martínez se produce por la decisión del técnico catalán, que ha desechado dos ofertas de mejora de contrato de Francisco Roig para seguir en Valencia. La primera se produjo antes de que el Real Madrid contactase con Martínez, la segunda después de recibir la llamada de los blancos mejorando la primera oferta que tenía sobre la mesa. No es, por tanto, una decisión económica. Se trata de un reto deportivo que seduce al barcelonés, que nunca se había sentado en uno de los banquillos de los dos 'grandes' del baloncesto nacional, ni en el del Barcelona ni en el del Madrid. Martínez ha dirigido a Joventut en varias etapas, Basquet Manresa, CB Salamanca, Granada, Menorca, Ourense, Gran Canaria, Baskonia, Estudiantes, Girona, Sevilla o Valencia Basket. Los 'taronja' han dejado salir en otras ocasiones a jugadores claves en el equipo sin igualar las ofertas que recibían o pelearlas al menos con alguna mejora. En el caso de Martínez, Roig sí hizo un esfuerzo para retenerlo, pero ha sido el propio entrenador quien ha dado el sí al Real Madrid para sentarse en su banquillo las tres próximas temporadas.

El ambiente en la sección de baloncesto está muy revuelto después de que no se consiguiera ningún título esta temporada y de que Florentino acudiese de nuevo a consultar algunas decisiones a Juan Carlos Sánchez, con quien Sergio Rodríguez mantenía una relación distante de su etapa como jugador. La salida del 'Chacho' ha terminado por mover el avispero y ahora están previstas las salidas de entre seis y ocho jugadores de la plantilla para armar un nuevo proyecto en torno a Pedro Martínez. La falta de elegancia del club blanco al alargar el desenlace sin anunciar a Sergio Scariolo su futuro, pese a que se conocía el movimiento para pagar la cláusula de Pedro Martínez, ha enturbiado más aún el ambiente en la sección más deficitaria del club.

Para completar esta operación del relevo en el banquillo el Real Madrid tendrá que gastar una cantidad que rondará los diez millones de euros. Empezando por los cuatro millones de finiquito que el club blanco debe pagar a Scariolo para saldar los dos años más que tenía firmados, a los que se suman 1,2 de la cláusula de salida que debe pagar al Valencia Basket para liberar a Martínez, y los más de 5 millones que cobrará el entrenador barcelonés por los tres años que firmará con el Real Madrid. Otro verano con unos gastos desmesurados en una sección que no puede permitirse además una segunda temporada en blanco, como el equipo de fútbol.

Roces sonados con Martínez

La elección de Pedro Martínez es bastante controvertida porque el técnico catalán se ha significado en varias ocasiones señalando los arbitrajes favorables que ha sufrido el Real Madrid ante sus equipos en algunos enfrentamientos directos contra los blancos. El catalán ha cargado con ironía contra los blancos abriendo el debate sobre los arbitrajes amables que sufre el Real Madrid como un tema recurrente. Después de una derrota de los valencianos ante el Real Madrid se quejó de "un tapón ilegal de Tavares en una penetración de Montero que toca el tablero y la barre sin que el balón toque el aro. Y ninguno de los tres árbitros pite para ir a revisarlo, ninguno. Si no pitan ni la pueden revisar ellos ni la puedo pedir yo. Es lo que tienen los árbitros muy expertos que saben cuando sí y cuando. Estos me han pitado muchas veces y en el conocimiento está... la realidad".

Pero Martínez ha más allá e incluso se ha implicado en polémicas en las que aparecía el Real Madrid cuando ni siquiera su equipo era el afectado, como el caso que se vivió esta temporada en una acción polémica en el partido de Euroliga entre los de Scariolo y el Baskonia, que se decidió en la última jugada tras una falta señalada a Mario Hezonja sobre Kobi Simmons, quien convirtió los puntos y le dio la victoria. Desde Real Madrid Televisión se protestó enérgicamente apuntando que no era falta del croata y Pedro Martínez se quiso sumar a la polémica colgando un tuit en el que afirmaba con mucha ironía: "Y fuera del área y dan penalti. Incomprensible". El 'taronja' mezclaba el lenguaje del fútbol con el baloncesto y cargaba de sorna su mensaje, que fue muy contestado en las redes por los madridistas.

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Martínez no es técnico especialmente querido por la grada blanca, que siempre lo ha tenido por un rival deportivo y enemigo afilado al que muchos incluso consideran un 'antimadridista', por lo que ahora habrá que ver cómo cambia ese mensaje y las críticas por los arbitrajes amables que ha deslizado y que ahora le favorecerán, en caso de ser ciertos. Pero más allá de eso, su excelente hoja de servicios y su indudable jerarquía en los banquillos debería apagar rápido este debate. Otro asunto es cómo se le reciba en Valencia a su regreso con el Real Madrid.