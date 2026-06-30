Pau Gasol, sobre su alianza con Liga F: "Invertir en deporte femenino ya no es algo que se deba hacer por impacto social, si no que es buen negocio"

Liga F y Pau Gasol unen sus fuerzas para llevar al fútbol femenino en España a otro nivel. Esa es la convicción de las partes que han sellado este martes un acuerdo histórico. Una alianza estratégica de la mano de uno de los deportistas más importantes de la historia de España.

"Creemos en el deporte, en su totalidad, y en las oportunidades que genera. Es el timing y el momento", confesó Pau Gasol. "Hemos visto la evolución del deporte femenino en otras partes del mundo, especialmente en Estados Unidos, y ahora, con el talento que tenemos y el trabajo hecho, es un momento idóneo para apostar de verdad. Apostar por nuestras atletas, nuestras jugadoras y las niñas de este país", añadió la estrella del deporte español.

Él lidera esta inversión con una inyección de dinero de 55 millones, que va centrada en cinco ámbitos: experiencia del aficionado, rendimiento deportivo, crecimiento digital, área comercial e infraestructura, además de estructura y recursos humanos. Todo ello para hacer atractiva la competición, para que se convierta en un reclamo para jugadoras y aficionados. "Invertir en deporte femenino ya no es algo que se deba hacer por impacto social o moral, si no que es buen negocio", confesó el exdeportista y ahora máximo inversor de la competición.

"Se abre una nueva dimensión. Trabajamos desde la ambición, la ilusión y la oportunidad de hacer algo especial", recalcó Gasol. "Es un compromiso a largo plazo. El fútbol es un deporte de masas a nivel mundial. Es un referente y, a la hora de mandar un mensaje y de la implicación que puede tener en otros deportes, es muy importante. Queremos seguir generando talento, seguir siendo capaces de retenerlo y atraerlo al máximo nivel mundial. Sabemos que tenemos grandísimas jugadoras, pero queremos convertirnos en una liga referente", añadió.

"A largo plazo"

"La inyección económica es importante y va a significar pisar el acelerador", confesaba Beatriz Álvarez, presidenta de Liga F. "Pero para mí hay dos cosas más importantes: una es lo que significa esta inversión y que haya decidido apostar por la Liga F. Que alguien de fuera venga a decirnos que cree en nosotros. Y luego, otro mensaje es que venga de su mano. Más allá de que crea, es que es Pau Gasol. Y eso tiene un valor incalculable e intangible. Tu compromiso social, con el fútbol y las futbolistas, es algo muy reseñable y creo que es muy importante", añadió la presidenta. "Esta es la casilla de salida. El momento es ahora. Entramos en una nueva era. Muy ilusionados con esta nueva etapa y, desde luego, el futuro es imparable, como el fútbol femenino", secundó la presidenta.

Beatriz Álvarez y Pau Gasol en la presentación del acuerdo entre Gasol16 Ventures y Liga F / LigaF

55 millones es el total de la inversión de Gasol16 Ventures. "Todos sabíamos que tocaba dar un paso más. Tocaba independizarnos, crear nuestro propio departamento comercial e impulsar dentro de los clubes esa profesionalización. Y eso demandaba una inyección económica. Partidas diferentes y muy ad hoc para cada club. Los clubes ahora deberán decidir si se adhieren o no a este plan, que cuenta con una mayoría importante, pero no total, por parte de los grupos, que no condiciona la cantidad total de la inversión. "La cantidad acordada es la misma. Lo que ocurre en las asambleas pertenece al ámbito privado", explicó Beatriz Álvarez. "No obstante, se ha aprobado por una mayoría reforzada. Ese es el espíritu. Siempre hemos defendido la colectividad. Evidentemente, ahora se abre un periodo de inscripción por parte de los clubes, que va a ir paralelo al proyecto. Nuestro trabajo va a contar con los 16 clubes de la Liga F y vamos a intentar, y ojalá sea así, que los 16 se adhieran, porque creo en este proyecto, porque es la palanca y el impulso definitivo. Sé que eso es lo que quiere la mayoría de los clubes".

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Propuesta innovadora

Uno de los elementos que va a marcar la diferencia, según Gasol, será el consejo asesor de deportistas a nivel mundial. "Creemos que es importante dentro de toda la estrategia. Que otros deportistas y figuras del deporte se sumen al proyecto para aportar valor y relevancia a la Liga F. Hemos tenido diferentes conversaciones. Han sido meses muy gratificantes por todo el feedback que hemos recibido. Vamos a ir anunciando cosas muy pronto", añadió Pau Gasol. "No hay timings. Es importante ponerse objetivos que sean ciertamente ambiciosos, pero también realistas. La gestión de las expectativas es importante. Es un compromiso a largo plazo", recalcó el deportista.