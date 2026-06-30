ACTUALIDAD AZULGRANA
Laporta recupera el foco, Yuste vuelve al segundo plano y empieza una buena lista de deberes
El presidente electo toma este miércoles posesión oficial de nuevo del FC Barcelona con la necesidad de incrementar la factura del Camp Nou, reforzar el equipo y volver al 'fair play' financiero, dejando para el final la elección de un delfín
Bonita semana para Joan Laporta. El lunes cumplió años, 64 ya, y este miércoles retoma oficialmente el pilotaje de la entidad azulgrana. Desde que goleara en las elecciones y hundiera en la desazón a la oposición ha mantenido de cara al público un perfil bajo, aunque internamente no se ha movido una silla sin su aprobación. Es un decir. Rafa Yuste, su fiel amigo de la infancia, ha operado las funciones de representatividad presidencial con sus formas encorbatadas de siempre, con una puntual inmersión al lodazal para criticar a Florentino Pérez, un barro que ni mancha.
Desde el 9 de febrero, Yuste ha sido el rostro (bronceado) de la institución, ha levantado la Liga y la Champions femenina, ha firmado el fichaje de Anthony Gordon y se ha encargado de responder a la delirante rueda de prensa del presidente del Real Madrid, momento en que el barcelonismo descubrió que el directivo a la sombra siempre de Laporta puede dejar de ser por un instante esa figura amable y risueña de frases burocráticas y morder un poquito.
Entre los retos de Laporta para el nuevo mandato figura encontrar un delfín mejor que en 2010, un Jaume Ferrer vapuleado por Sandro Rosell. No puede presentarse a la reelección en 2031, salvo una modificación de Estatutos poco estética, y una forma de garantizar una continuidad sin tocar nada sería con Yuste. El Barça del 9 de febrero en adelante. Da igual el nombre del cargo que se le reservaría a Laporta. No lo necesita Alejandro Echevarría. Pero como eso forma parte de los retos para el epílogo del mandato, no es un tema para el acto de este miércoles en el Auditori 1989, cerrado a los medios de comunicación, por cierto. Solo para invitados.
Cinco nuevos directivos
Se da por hecho que en la toma de posesión Laporta anunciará a cinco nuevos directivos (Carles Ayats, Xavier Barniol, Carme Hortalà, Jaume Nicolás y Jaume Santiveri) y regresará el comando que salió temporalmente para la guerrilla electoral. Unidos a los que se quedaron, la nómina de directivos pasa de 17 a 22, con dos mujeres en lugar de solo una. Yuste volverá a su puesto de vicepresidente primero y la codiciada plaza al frente de la parcela deportiva.
Los retos que debe confrontar Laporta son de sobras conocidos. Ninguno tan trascendental como culminar el Spotify Camp Nou, que debería ya estar terminado, y al que le quedan aún tres veranos, incluido el presente: uno para avanzar en la tercera gradería, otro para la cubierta y un tercero para los videomarcadores, dicho sin entrar en detalles. Los 1.450 millones aprobados por la Asamblea de Compromisarios se han acabado y toca convocarlos de nuevo para pedir entre 300 y 400 más. Quizá Laporta precise la cifra este miércoles. Y la fecha para la aprobación social.
Como cada 30 de junio toca el cierre económico del curso recién concluido y preparar el nuevo presupuesto. Se espera del presidente un informe sobre posibles traspasos (el del Ansu Fati se consumó justo este martes) e ingresos pendientes (asientos VIP) que darán una idea de cuál es el estado del fair play financiero. Desde el cañonazo al pie que supuso inflar las pérdidas de la anterior junta, y que tantas decisiones ha condicionado, el club no ha podido operar con la regla del 1:1 y la inscripción de cada nueva incorporación ha sido un parto.
Debería ser el verano que esto se solucione, de modo que Gordon pueda ser utilizable desde el primer día por Hansi Flick. Y lo mismo Julián Álvarez, si es que logra salir de las garras del Atlético y puede perseguir sus anunciados sueños. Ni uno ni otro han excitado a nadie en el Mundial, pero ese es un debate que ahora no toca.
En el discurso quizá hay mención a las dos secciones que van a experimentar una sacudida de mayor calado, es decir, la del fútbol femenino, de cuyo equipo hay un goteo incesante de salidas de jugadoras capitales, y la del baloncesto, cuyo edificio se ha derribado y se reconstruye desde cero prácticamente. En total, no son pocos los deberes.
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