El curioso dato que lideran Kevin De Bruyne y Mbappé

Bélgica se aferra a sus viejas glorias para seguir avanzando en su cuadro particular de este Mundial 2026. Los veteranos De Bruyne, Lukaku y Courtois, héroes del histórico tercer puesto que obtuvieron los Diablos Rojos en Rusia 2018, siguen ofreciendo fútbol para mantener en alza las aspiraciones de su selección.

Los belgas tienen enfrente un partido complicadísimo para acceder a octavos ante Senegal (miércoles, a las 22:00 h), campeón o subcampeón de África según quien lo vea. Y sí, la pieza clave de los europeos continúa siendo Kevin De Bruyne. El jugador del Nápoles, de 35 años, dejó mucho que desear en los partidos frente a Egipto e Irán, pero se redimió con una goleada a Nueva Zelanda.

De Bruyne lo intenta, pero sin precisión

De Kevin De Bruyne, como mediocampista completo y creativo que es, se espera que sus pases terminen en asistencias a los delanteros belgas. Pero en los dos primeros partidos salieron dudas y, aunque contra Irán el veterano jugador fue el que más lo intentó, la victoria no pudo llegar. En el tercer partido, Bélgica fue superior y De Bruyne remató incontables veces hasta alcanzar su gol.

El ex del Manchester City se convirtió en el primer jugador belga en anotar un tanto en tres Mundiales distintos. A Kevin se le puede cuestionar su plenitud, pero no sus ganas y predisposición a intentarlo una y otra vez. Solo Kylian Mbappé ha rematado tantas veces como él en este Mundial. Ambos suman 16 intentos en los tres partidos de fase de grupos, aunque Mbappé es más efectivo, con cuatro goles en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Kylian Mbappé con el parche de Bota de Oro. / KEVIN C. COX / Getty Images via AFP

Contra los neozelandeses, De Bruyne chutó hasta siete veces, pero solo dos entre los tres palos. Una de ellas terminó en gol. Egipto e Irán también tuvieron que hacer frente a los disparos del centrocampista belga, que frenaron con efectividad. De sus 16 remates, solo cuatro fueron a portería. Un gol cada 261 minutos, solamente un seis por ciento de efectividad.

El rol que debe asumir De Bruyne

Esa estadística muestra la desesperación del líder de la selección de Bélgica al ver que los partidos no iban según lo previsto. Por ello, De Bruyne intentó perforar la red de sus rivales de todos los modos posibles, la mayoría de ellos frustrados por la defensa.

Pero el conjunto de Rudi García necesita a un De Bruyne efectivo y creativo en los pases, rompedor de líneas y líder en la segunda mitad del campo. Los primeros partidos son la prueba de que el jugador del Nápoles lo intenta, es el dueño del balón, pero aún le falta estar más acertado.

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El próximo reto de Bélgica es Senegal, una selección más exigente que los compañeros de grupo del conjunto europeo. Si quieren avanzar a octavos de final de la Copa del Mundo, los Diablos Rojos tienen que superar a los Leones de Teranga este miércoles en el estadio Lumen de Seattle, a las 22:00 h.