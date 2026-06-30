Gordon y Rashford no disipan las dudas de Inglaterra antes de enfrentarse al Congo

Las eliminaciones de Alemania y Países Bajos ante Paraguay y Marruecos sirven de aviso para las selecciones consideradas grandes. Lo es Inglaterra, aunque su único título (el Mundial de 1966) tenga 60 años de edad y sus siguientes éxitos hayan sido dos finales de Eurocopa perdidas. Las dos últimas.

Inglaterra es una de las candidatas y se mide a la República Democrática del Congo en Atlanta este miércoles (18 h.). No hay un pronóstico distinto al que apunta al triunfo europeo, aunque la buena impresión causada en el debut frente a Croacia (4-2), el rival más difícil, se diluyera frente a Ghana (0-0) y con Panamá (2-0). El Congo pasó como una de las mejores terceras grupo tras imponerse a Uzbekistán en el último partido del grupo (3-1), y empató con Portugal (1-1). Un indicio de las complicaciones que puede generar. Entre los lusos generó una crisis alrededor de Cristian Ronaldo.

Anthony Gordon, durante el Inglaterra-Ghana disputado en Boston durante la fase de grupos. / GREG M. COOPER / EFE

Alternancia en la izquierda

Las dudas de Inglaterra brotan por la irregular constancia del colectivo, y no tanto por los rendimientos individuales. Acaso el único foco de interés remite a un asunto particularmente de alcance azulgrana.

Thomas Tuchel incluyó a Anthony Gordon, el primer fichaje del Barça, en el once inicial del estreno, pero el delantero pasó con más pena que gloria por el partido ante Croacia. Fue sustituido por Marcus Rashford, a quien el Barça no ha querido fichar ni renovar la cesión, y este marcó un gol. Tuchel renovó la titularidad de Gordon ante Ghana, y volvió a cambiarle, esta vez por Bukayo Saka, por haber contribuido al juego con un triste remate. Contra Panamá jugó Rashford los 90 minutos, y Gordon no salió del banquillo.

Los dos futbolistas parecen incompatibles en la selección y en el Barça por el movimiento efectuado por el club azulgrana. Rashford ocupó el vacío dejado por Ansu Fati, definitivamente traspasado al Mónaco, y mejoró su rendimiento, a tiempo que se erigía en un probable sustituto de Raphinha, como así fue, por las lesiones que sufrió el brasileño. El coste del fichaje y de sus emolumentos salía más caro que el de Gordon, de ahí que Deco y Hansi Flick concluyeran que valía la pena apostar por el extremo del Newcastle. En pleno Mundial, Raphinha ha sufrido otra lesión muscular y han renacido los rumores de su posible marcha a Arabia Saudí.

Harry Kane celebra un gol frente a Panamá mientras mira a Jude Bellingham, de espaldas. / Jose Breton / AFP7 / Europa Pres

Ni en la derecha

La materia no ocupa a nadie que no sea culé. Ni es un motivo de preocupación el juego de los extremos. En la banda derecha, tampoco despuntan Noni Madueke (titular en dos partidos) ni Saka (titular en el tercero), rivalizando en la atonía. Su labor parece ser complementaria.

Por el contrario, Inglaterra se siente confortable por la sólida defensa que ha logrado asentar Tuchel, con el despliegue de Declan Rice en centro del campo con su finura en los balones parados, la confianza que destila un Jude Bellingham liberado de servidumbres defensivas y el silencioso liderazgo de Harry Kane.