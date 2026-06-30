El Barça pone fecha para comprar un pase de temporada del Camp Nou a los socios que demostraron fidelidad

Después de las fuertes críticas recibidas en la primera ventana de adquisición del pase de temporada del curso próximo, el FC Barcelona rectificó y anunció, contra lo previsto inicialmente, que los socios sin abono histórico pero con pase de temporada 2025-26 podrían optar de nuevo a tener asiento en el Spotify Camp Nou en la 2026-27. Este martes ha indicado que la compra para estos socios empezará este jueves, 2 de julio, hasta el día 6.

El club azulgrana anunció la semana pasada, casi sin previo aviso, el periodo de adquisición de los pases, en el que quedaban fuera aquellos socios que habían mostrado fidelidad en Montjuïc y en el regreso al Camp Nou, cuando la demanda fue muy baja. Al cabo de unas horas, la entidad rectificó y emplazó a estos socios a una fecha próxima para poder obtener pase, que será finalmente el jueves. Esta vez, además, ha anunciado con tiempo cuándo saldrán a la venta estos pases, lo cual fue también motivo de protesta.

Oportunidad con el estadio en obras

El proceso comenzará el jueves a las 12.00 horas y permanecerá abierto hasta el 6 de julio a las 23.59 horas. La gestión se realizará íntegramente a través de un formulario de compra online habilitado por el club. Los socios elegirán una zona, no una localidad, como ya venía sucediendo en los últimos cursos, aunque es muy posible que alguna, como el Lateral, estén ya agotadas.

Aficionados del Barça en el Gol Norte del Camp Nou, la pasada campaña. / Jordi Cotrina

El Barça indica en su comunicado que esta oportunidad de comprar un pase continuará mientras el aforo del Spotify Camp Nou siga siendo parcial. Hay que tener en cuenta, pues, que a lo largo de la próxima campaña se irán habilitando nuevas zonas de la tercera gradería, empezando por el lateral y parte de los goles, continuando por Tribuna y el resto de las áreas de detrás de la portería.

En estos momentos se deja para los socios solo un 65% de los asientos; el resto, para ticketing y entradas VIP. Este porcentaje, se señala desde el club, aumentará a medida que crezca la capacidad del campo.

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El pase de temporada 2026-27 dará acceso a los partidos oficiales en casa del primer equipo en la Liga, la Copa del Rey y la Champions.