Calendario de Liga 2026/27: fechas de clásicos, derbis y partidos de Barça, Real Madrid y Espanyol

La RFEF ha sorteado este martes, en un acto en la plaza de Colón de Madrid, el calendario para la temporada 2026/27 de todas las categorías que están bajo su gestión: Primera División, Segunda División, Primera RFEF y Segunda RFEF masculinas; Liga F y Primera RFEF femeninas; y las tres principales de fútbol sala. En la máxima categoría masculina, la primera jornada se disputará el fin de semana del 15 y 16 de agosto, si bien se aplazarán partidos de equipos que hayan tenido varios semifinalistas del Mundial. Recopilamos las jornadas y las fechas que han deparado el sorteo para los partidos más importantes de la Liga.

Clásicos de la Liga 2026/27

25 de octubre: FC Barcelona - Real Madrid (J. 10)

(J. 10) 9 de mayo: Real Madrid - FC Barcelona (J. 35)

FC Barcelona - Real Madrid. / Enric Fontcuberta / EFE

Derbis catalanes de la Liga 2026/27

3 de enero: Espanyol - FC Barcelona (J. 18)

(J. 18) 18 de abril: FC Barcelona - Espanyol (J. 32)

FC Barcelona - Espanyol. / AFP7 vía Europa Press

Derbis madrileños de la Liga 2026/27

20 de septiembre: Atlético - Real Madrid (J. 7)

(J. 7) 4 de abril: Real Madrid - Atlético (J. 30)

Real Madrid-Atlético de Madrid. / Juanjo Martín / EFE

Otros derbis de la Liga 2026/27

1 de noviembre: Athletic - Real Sociedad (J. 11)

(J. 11) 22 de noviembre: Sevilla - Betis (J. 13)

(J. 13) 3 de enero: Celta - Deportivo (J. 18)

(J. 18) 3 de enero: Levante - Valencia (J. 18)

(J. 18) 7 de febrero: Betis - Sevilla (J. 23)

(J. 23) 7 de marzo: Valencia - Levante (J. 27)

(J. 27) 18 de abril: Deportivo - Celta (J. 32)

(J. 32) 2 de mayo: Real Sociedad - Athletic (J. 34)

Athletic - Real Sociedad. / Miguel Tona / EFE

Partidos clave del Barça de la Liga 2026/27

16 de agosto: FC Barcelona - Athletic (J. 1)

(J. 1) 25 de octubre: FC Barcelona - Real Madrid (J. 10)

(J. 10) 8 de noviembre: Atlético - FC Barcelona (J. 12)

(J. 12) 3 de enero: Espanyol - FC Barcelona (J. 18)

(J. 18) 7 de febrero: FC Barcelona - Atlético (J. 23)

(J. 23) 18 de abril: FC Barcelona - Espanyol (J. 32)

(J. 32) 9 de mayo: Real Madrid - FC Barcelona (J. 35)

(J. 35) 30 de mayo: Getafe - FC Barcelona (J. 38)

El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal. / JORDI COTRINA

Partidos clave del Real Madrid de la Liga 2026/27

16 de agosto: Real Madrid - Real Sociedad (J. 1)

(J. 1) 23 de agosto: Espanyol - Real Madrid (J. 2)

(J. 2) 20 de septiembre: Atlético - Real Madrid (J. 7)

(J. 7) 25 de octubre: FC Barcelona - Real Madrid (J. 10)

(J. 10) 14 de marzo: Real Madrid - Espanyol (J. 28)

(J. 28) 4 de abril: Real Madrid - Atlético (J. 30)

(J. 30) 9 de mayo: Real Madrid - FC Barcelona (J. 35)

(J. 35) 30 de mayo: Real Madrid - Deportivo (J. 38)

Vinicius Junior, delantero de Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press

Partidos clave del Espanyol de la Liga 2026/27

16 de agosto: Espanyol - Levante (J. 1)

(J. 1) 23 de agosto: Espanyol - Real Madrid (J. 2)

(J. 2) 3 de enero: Espanyol - FC Barcelona (J. 18)

(J. 18) 14 de marzo: Real Madrid - Espanyol (J. 28)

(J. 28) 18 de abril: FC Barcelona - Espanyol (J. 32)

(J. 32) 30 de mayo: Espanyol - Alavés (J. 38)

Los jugadores del Espanyol mantean a Manolo después de asegurar la permanencia en Primera. / JESÚS DIGES / EFE

Primera jornada de la Liga 2026/27 (16 de agosto)

Alavés - Getafe

Atlético - Málaga

Celta - Osasuna

Deportivo - Elche

Espanyol - Levante

FC Barcelona - Athletic

Racing - Villarreal

Real Madrid - Real Sociedad

Sevilla - Rayo

Valencia - Betis

Valencia-Betis. / KAI FORSTERLING / EFE

Última jornada de la Liga 2026/27 (30 de mayo)

Athletic - Rayo

Betis - Atlético

Elche - Racing

Espanyol - Alavés

Getafe - FC Barcelona

Levante - Celta

Málaga - Sevilla

Osasuna - Valencia

Real Madrid - Deportivo

Real Sociedad - Villarreal

Villarreal CF - Real Sociedad / ANDREU ESTEBAN

Fechas clave de la temporada 2026/27

El principal cambio en el calendario nacional es que la Supercopa pasa de la semana de Reyes, que concitaba importantes quejas de los jugadores y empleados de los equipos implicados, a febrero. La jugarán Barça, Real Madrid, Atlético y Real Sociedad. El resto, más o menos, será lo de las últimas temporadas.

12 de agosto: Supercopa de Europa

15 de agosto: Primera jornada de Liga

8 de septiembre: Primera jornada de la Champions

2-7 de febrero: Supercopa de España

24 de abril: Final de la Copa del Rey

26 de mayo: Final de la Europa League

30 de mayo: Última jornada de Liga

2 de junio: Final de la Conference

5 de junio: Final de la Champions

Luis Enrique ha ganado las dos últimas Champions con el PSG. / FRANCK FIFE / AFP

Parones de selecciones 2026/27

La gran novedad esta temporada será la reducción de los parones de selecciones, de cuatro a tres. Los de septiembre y octubre se fusionan en uno solo que, a cambio, durará dos semanas en lugar de una, jugándose cuatro partidos. El de junio corresponde a las fases finales de la UEFA Nations League.

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