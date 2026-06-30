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Calendario de Liga 2026/27: fechas de clásicos, derbis y partidos de Barça, Real Madrid y Espanyol

La primera jornada de la Liga 2026/27 arrancará el fin de semana del 15 y 16 de agosto con un Barça-Athletic, un Real Madrid-Real Sociedad y un Espanyol-Levante

El Barça es el vigente campeón de Liga.

El Barça es el vigente campeón de Liga. / JORDI COTRINA / EPC

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Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

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La RFEF ha sorteado este martes, en un acto en la plaza de Colón de Madrid, el calendario para la temporada 2026/27 de todas las categorías que están bajo su gestión: Primera División, Segunda División, Primera RFEF y Segunda RFEF masculinas; Liga F y Primera RFEF femeninas; y las tres principales de fútbol sala. En la máxima categoría masculina, la primera jornada se disputará el fin de semana del 15 y 16 de agosto, si bien se aplazarán partidos de equipos que hayan tenido varios semifinalistas del Mundial. Recopilamos las jornadas y las fechas que han deparado el sorteo para los partidos más importantes de la Liga.

Clásicos de la Liga 2026/27

  • 25 de octubre: FC Barcelona - Real Madrid (J. 10)
  • 9 de mayo: Real Madrid - FC Barcelona (J. 35)
LaLiga EA Sports: Barcelona - Real Madrid, en imágenes.

FC Barcelona - Real Madrid. / Enric Fontcuberta / EFE

Derbis catalanes de la Liga 2026/27

  • 3 de enero: Espanyol - FC Barcelona (J. 18)
  • 18 de abril: FC Barcelona - Espanyol (J. 32)
Pedri of FC Barcelona and Pol Lozano of RCD Espanyol in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between FC Barcelona and RCD Espanyol at Spotify Camp Nou stadium on April 11, 2026 in Barcelona, Spain. AFP7 11/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;FC Barcelona v RCD Espanyol - LaLiga EA Sports

FC Barcelona - Espanyol. / AFP7 vía Europa Press

Derbis madrileños de la Liga 2026/27

  • 20 de septiembre: Atlético - Real Madrid (J. 7)
  • 4 de abril: Real Madrid - Atlético (J. 30)
Real Madrid-Atlético de Madrid.

Real Madrid-Atlético de Madrid. / Juanjo Martín / EFE

Otros derbis de la Liga 2026/27

  • 1 de noviembre: Athletic - Real Sociedad (J. 11)
  • 22 de noviembre: Sevilla - Betis (J. 13)
  • 3 de enero: Celta - Deportivo (J. 18)
  • 3 de enero: Levante - Valencia (J. 18)
  • 7 de febrero: Betis - Sevilla (J. 23)
  • 7 de marzo: Valencia - Levante (J. 27)
  • 18 de abril: Deportivo - Celta (J. 32)
  • 2 de mayo: Real Sociedad - Athletic (J. 34)
Athletic - Real Sociedad.

Athletic - Real Sociedad. / Miguel Tona / EFE

Partidos clave del Barça de la Liga 2026/27

  • 16 de agosto: FC Barcelona - Athletic (J. 1)
  • 25 de octubre: FC Barcelona - Real Madrid (J. 10)
  • 8 de noviembre: Atlético - FC Barcelona (J. 12)
  • 3 de enero: Espanyol - FC Barcelona (J. 18)
  • 7 de febrero: FC Barcelona - Atlético (J. 23)
  • 18 de abril: FC Barcelona - Espanyol (J. 32)
  • 9 de mayo: Real Madrid - FC Barcelona (J. 35)
  • 30 de mayo: Getafe - FC Barcelona (J. 38)
El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal.

El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal. / JORDI COTRINA

Partidos clave del Real Madrid de la Liga 2026/27

  • 16 de agosto: Real Madrid - Real Sociedad (J. 1)
  • 23 de agosto: Espanyol - Real Madrid (J. 2)
  • 20 de septiembre: Atlético - Real Madrid (J. 7)
  • 25 de octubre: FC Barcelona - Real Madrid (J. 10)
  • 14 de marzo: Real Madrid - Espanyol (J. 28)
  • 4 de abril: Real Madrid - Atlético (J. 30)
  • 9 de mayo: Real Madrid - FC Barcelona (J. 35)
  • 30 de mayo: Real Madrid - Deportivo (J. 38)
Vinicius Junior of Real Madrid CF face off against Supporters of FC Barcelona during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Real Madrid C.F. at Spotify Camp Nou stadium on May 10, 2026 in Barcelona, Spain. AFP7 10/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;FC Barcelona v Real Madrid C.F. - LaLiga EA Sports

Vinicius Junior, delantero de Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press

Partidos clave del Espanyol de la Liga 2026/27

  • 16 de agosto: Espanyol - Levante (J. 1)
  • 23 de agosto: Espanyol - Real Madrid (J. 2)
  • 3 de enero: Espanyol - FC Barcelona (J. 18)
  • 14 de marzo: Real Madrid - Espanyol (J. 28)
  • 18 de abril: FC Barcelona - Espanyol (J. 32)
  • 30 de mayo: Espanyol - Alavés (J. 38)
Los jugadores del Espanyol mantean a Manolo después de asegurar la permanencia en Primera ganando en Pamplona.

Los jugadores del Espanyol mantean a Manolo después de asegurar la permanencia en Primera. / JESÚS DIGES / EFE

Primera jornada de la Liga 2026/27 (16 de agosto)

  • Alavés - Getafe
  • Atlético - Málaga
  • Celta - Osasuna
  • Deportivo - Elche
  • Espanyol - Levante
  • FC Barcelona - Athletic
  • Racing - Villarreal
  • Real Madrid - Real Sociedad
  • Sevilla - Rayo
  • Valencia - Betis
Un Valencia-Betis podría verse en abierto la próxima temporada.

Valencia-Betis. / KAI FORSTERLING / EFE

Última jornada de la Liga 2026/27 (30 de mayo)

  • Athletic - Rayo
  • Betis - Atlético
  • Elche - Racing
  • Espanyol - Alavés
  • Getafe - FC Barcelona
  • Levante - Celta
  • Málaga - Sevilla
  • Osasuna - Valencia
  • Real Madrid - Deportivo
  • Real Sociedad - Villarreal
Villarreal CF - Real Sociedad

Villarreal CF - Real Sociedad / ANDREU ESTEBAN

Fechas clave de la temporada 2026/27

El principal cambio en el calendario nacional es que la Supercopa pasa de la semana de Reyes, que concitaba importantes quejas de los jugadores y empleados de los equipos implicados, a febrero. La jugarán Barça, Real Madrid, Atlético y Real Sociedad. El resto, más o menos, será lo de las últimas temporadas.

  • 12 de agosto: Supercopa de Europa
  • 15 de agosto: Primera jornada de Liga
  • 8 de septiembre: Primera jornada de la Champions
  • 2-7 de febrero: Supercopa de España
  • 24 de abril: Final de la Copa del Rey
  • 26 de mayo: Final de la Europa League
  • 30 de mayo: Última jornada de Liga
  • 2 de junio: Final de la Conference
  • 5 de junio: Final de la Champions
Paris Saint-Germain's Spanish head coach Luis Enrique touches the trophy after winning the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Arsenal FC at the Puskas Arena in Budapest on May 30, 2026. Paris Saint-Germain beat Arsenal 4-3 on penalties to win their second consecutive Champions League title after a 1-1 draw in the final in Budapest on May 30. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Luis Enrique ha ganado las dos últimas Champions con el PSG. / FRANCK FIFE / AFP

Parones de selecciones 2026/27

La gran novedad esta temporada será la reducción de los parones de selecciones, de cuatro a tres. Los de septiembre y octubre se fusionan en uno solo que, a cambio, durará dos semanas en lugar de una, jugándose cuatro partidos. El de junio corresponde a las fases finales de la UEFA Nations League.

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