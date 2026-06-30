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Calendario de Liga 2026/27: fechas de clásicos, derbis y partidos de Barça, Real Madrid y Espanyol
La primera jornada de la Liga 2026/27 arrancará el fin de semana del 15 y 16 de agosto con un Barça-Athletic, un Real Madrid-Real Sociedad y un Espanyol-Levante
La RFEF ha sorteado este martes, en un acto en la plaza de Colón de Madrid, el calendario para la temporada 2026/27 de todas las categorías que están bajo su gestión: Primera División, Segunda División, Primera RFEF y Segunda RFEF masculinas; Liga F y Primera RFEF femeninas; y las tres principales de fútbol sala. En la máxima categoría masculina, la primera jornada se disputará el fin de semana del 15 y 16 de agosto, si bien se aplazarán partidos de equipos que hayan tenido varios semifinalistas del Mundial. Recopilamos las jornadas y las fechas que han deparado el sorteo para los partidos más importantes de la Liga.
Clásicos de la Liga 2026/27
- 25 de octubre: FC Barcelona - Real Madrid (J. 10)
- 9 de mayo: Real Madrid - FC Barcelona (J. 35)
Derbis catalanes de la Liga 2026/27
- 3 de enero: Espanyol - FC Barcelona (J. 18)
- 18 de abril: FC Barcelona - Espanyol (J. 32)
Derbis madrileños de la Liga 2026/27
- 20 de septiembre: Atlético - Real Madrid (J. 7)
- 4 de abril: Real Madrid - Atlético (J. 30)
Otros derbis de la Liga 2026/27
- 1 de noviembre: Athletic - Real Sociedad (J. 11)
- 22 de noviembre: Sevilla - Betis (J. 13)
- 3 de enero: Celta - Deportivo (J. 18)
- 3 de enero: Levante - Valencia (J. 18)
- 7 de febrero: Betis - Sevilla (J. 23)
- 7 de marzo: Valencia - Levante (J. 27)
- 18 de abril: Deportivo - Celta (J. 32)
- 2 de mayo: Real Sociedad - Athletic (J. 34)
Partidos clave del Barça de la Liga 2026/27
- 16 de agosto: FC Barcelona - Athletic (J. 1)
- 25 de octubre: FC Barcelona - Real Madrid (J. 10)
- 8 de noviembre: Atlético - FC Barcelona (J. 12)
- 3 de enero: Espanyol - FC Barcelona (J. 18)
- 7 de febrero: FC Barcelona - Atlético (J. 23)
- 18 de abril: FC Barcelona - Espanyol (J. 32)
- 9 de mayo: Real Madrid - FC Barcelona (J. 35)
- 30 de mayo: Getafe - FC Barcelona (J. 38)
Partidos clave del Real Madrid de la Liga 2026/27
- 16 de agosto: Real Madrid - Real Sociedad (J. 1)
- 23 de agosto: Espanyol - Real Madrid (J. 2)
- 20 de septiembre: Atlético - Real Madrid (J. 7)
- 25 de octubre: FC Barcelona - Real Madrid (J. 10)
- 14 de marzo: Real Madrid - Espanyol (J. 28)
- 4 de abril: Real Madrid - Atlético (J. 30)
- 9 de mayo: Real Madrid - FC Barcelona (J. 35)
- 30 de mayo: Real Madrid - Deportivo (J. 38)
Partidos clave del Espanyol de la Liga 2026/27
- 16 de agosto: Espanyol - Levante (J. 1)
- 23 de agosto: Espanyol - Real Madrid (J. 2)
- 3 de enero: Espanyol - FC Barcelona (J. 18)
- 14 de marzo: Real Madrid - Espanyol (J. 28)
- 18 de abril: FC Barcelona - Espanyol (J. 32)
- 30 de mayo: Espanyol - Alavés (J. 38)
Primera jornada de la Liga 2026/27 (16 de agosto)
- Alavés - Getafe
- Atlético - Málaga
- Celta - Osasuna
- Deportivo - Elche
- Espanyol - Levante
- FC Barcelona - Athletic
- Racing - Villarreal
- Real Madrid - Real Sociedad
- Sevilla - Rayo
- Valencia - Betis
Última jornada de la Liga 2026/27 (30 de mayo)
- Athletic - Rayo
- Betis - Atlético
- Elche - Racing
- Espanyol - Alavés
- Getafe - FC Barcelona
- Levante - Celta
- Málaga - Sevilla
- Osasuna - Valencia
- Real Madrid - Deportivo
- Real Sociedad - Villarreal
Fechas clave de la temporada 2026/27
El principal cambio en el calendario nacional es que la Supercopa pasa de la semana de Reyes, que concitaba importantes quejas de los jugadores y empleados de los equipos implicados, a febrero. La jugarán Barça, Real Madrid, Atlético y Real Sociedad. El resto, más o menos, será lo de las últimas temporadas.
- 12 de agosto: Supercopa de Europa
- 15 de agosto: Primera jornada de Liga
- 8 de septiembre: Primera jornada de la Champions
- 2-7 de febrero: Supercopa de España
- 24 de abril: Final de la Copa del Rey
- 26 de mayo: Final de la Europa League
- 30 de mayo: Última jornada de Liga
- 2 de junio: Final de la Conference
- 5 de junio: Final de la Champions
Parones de selecciones 2026/27
La gran novedad esta temporada será la reducción de los parones de selecciones, de cuatro a tres. Los de septiembre y octubre se fusionan en uno solo que, a cambio, durará dos semanas en lugar de una, jugándose cuatro partidos. El de junio corresponde a las fases finales de la UEFA Nations League.
- 21 de septiembre al 6 de octubre
- 9-17 de noviembre
- 22-30 de marzo
- 7-15 de junio
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