Barcelona recibe al Tour de Francia con un despliegue de actividades gratuitas por toda la ciudad

Barcelona se ha puesto ya el maillot para celebrar que la capital catalana será por primera vez en la historia el escenario del Grand Départ del Tour de Francia, la competición ciclista más prestigiosa del mundo. Junto con Tarragona, Granollers y otras localidades catalanas, las calles barcelonesas acogerán un inicio de carrera que pondrá en valor la diversidad del paisaje, la cultura y la apuesta de Catalunya por este gran evento. En este contexto, Barcelona ha diseñado un conjunto de programas, iniciativas y experiencias para hacer de la bicicleta y del ciclismo una herramienta de cohesión, educación y transformación urbana que perdure más allá de El Grand Départ y deje huella en la ciudad, en sus espacios y en las nuevas generaciones de ciclistas.

Desde el pasado viernes y hasta el próximo domingo día 5 de julio, la capital catalana desplegará una oferta de más de 70 actividades gratuitas que tendrán lugar en los diez distritos de la ciudad. La programación que ha presentado el Ayuntamiento de Barcelona incluye conciertos, espectáculos itinerantes, cultura popular, propuestas familiares, gastronomía y actividades comerciales para acercar el espíritu del Tour a toda la ciudadanía. Entre las actividades destacadas estarán la carroza-espectáculo Le Tour on Tour, que recorrerá los barrios de la ciudad, así como la propuesta Barcelona en ruta, con intervenciones culturales y artísticas distribuidas por los distritos. Además, la Plaça de la Catedral y la Plaça Margarida Xirgu se convertirán en los principales escenarios de la programación musical y cultural en esta apuesta por la descentralización que llevará a los barrios la fiesta implicando equipamientos municipales, mercados, comercios y entidades.

Conciertos y un gran show de presentación

La programación musical gratuita de este evento no tendrá nada que envidiar a grandes fiestas de la ciudad y reunirá a artistas de la talla de Sidonie, Doctor Prats, 31 FAM, Suu, Ladilla Rusa, Sexenni, Ambauka y Xiula, entre otros en la Catedral y Joan Garriga, DJ Trapella, Zum Zum Teatre, Els Atrapasomnis, Boom Boom Fighters y Mercabanda en la plaça Margarida Xirgu. Además, la programación también incluirá actividades familiares, bailes de gigantes y actuaciones de los Falcons de Barcelona.

Sin embargo, el espectáculo más esperado será la presentación de los 23 equipos participantes que tendrá lugar el próximo día 2 de julio a las 18:30. El evento, que empezará en el Recinte Modernista de Sant Pau y continuará con un desfile por la Avenida Gaudí hasta el escenario principal, situado frente a la Sagrada Família, ha sido la apuesta prinicpal del consistorio para esta gran fiesta. Dirigido por Martí Torras Mayneris y presentado por los periodistas Carlos de Andrés, Elisenda Pineda y Jordi Basté, mostrará bajo el lema "Barcelona abraça el Tour" como la capital catalana pretende celebrar el histórico Grand Départ del Tour de Francia.

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De este modo, el consistorio pretende que el Grand Départ del Tour de Francia no convierta a Barcelona en un simple escenario, sino en una ciudad protagonista que pueda aprovechar el evento para activar la cultura, la participación y el orgullo de pertenencia. El Tour será motor de exposiciones y actividades diversas que conectarán deporte y cultura; impulsará propuestas en los barrios, acercando el evento a toda la ciudadanía, y servirá para poner en valor la historia y la relación de Barcelona con el ciclismo y el Tour de Francia. Con más de 120 años de trayectoria y 113 ediciones, es la carrera ciclista por etapas más reconocida, antigua y seguida del mundo, retransmitida en más de 190 países y con una audiencia estimada de 150 millones de personas solo en Europa.