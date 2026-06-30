El Barça presenta la camiseta para la próxima temporada con un espectáculo en el Macba

El FC Barcelona ha presentado de forma oficial su equipación para la campaña de 2026-2027 en el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba). La camiseta conserva las líneas verticales azulgranas, pero con un toque innovador. Dentro de las franjas azules y granas se distinguen tres franjas degradadas con ambos colores, pero con más o menos intensidad.

Por primera vez, el club ha acompañado la presentación de una performance protagonizada por la danza y la música. Todo bajo el lema 'Batec Blaugrana. La Passió que ens mou'.

El acabado del cuello y de las mangas es de un azul oscuro que el Barça ya ha usado en alguna ocasión, los pantalones también son de ese mismo color. El amarillo se mantiene como el color utilizado en el nombre y el dorsal del jugador, así como los sponsors. Uno de ellos es Midea, nuevo ‘Main Partner’ del club a partir de este julio, que ocupa la manga izquierda de la equipación.

Una tipografía inspirada en el modernismo catalán

El Barcelona también ha querido rendir homenaje al modernismo catalán coincidiendo con el año Gaudí, que conmemora el centenario del fallecimiento del arquitecto. Para el club, es una manera de conectar su identidad visual con Barcelona y Catalunya.

Esta nueva tipografía llamada FC Barcelona Modernista será de uso exclusivo de la primera equipación culé. El club catalán la podrá usar en sus partidos de Champions, Copa del Rey y Supercopa, puesto que en LaLiga se debe usar la tipografía establecida por la entidad.

La Fundació Barça también se cuela en la camiseta

Otra de las novedades de esta temporada es que los primeros equipos de fútbol masculino y femenino lucen el logotipo de la Fundació Barça bajo el dorsal de la camiseta.

Una decisión guiada por "la voluntad de generar un impacto positivo en la sociedad y de seguir haciendo realidad, cada día, el significado de ser 'Més que un club'", cuenta la entidad en un comunicado.

En 2006, el club cedió por primera vez en su historia el espacio principal de la equipación a una entidad. Unicef fue la organización que colaboró con el club, siendo una iniciativa pionera centrada en la lucha por los derechos de la infancia. Más tarde, la ONG continuó en la parte trasera de la camiseta.

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Posteriormente, en 2022, el FC Barcelona firmó un acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) que ha persistido durante las últimas cuatro temporadas.