El avión del Tour de Francia de Vueling supera los 70.000 pasajeros antes del Grand Départ de Barcelona

Vueling calienta motores para el Grand Départ del Tour de Francia Barcelona 2026. La aerolínea, compañía oficial del inicio de la ronda francesa en la capital catalana, estrenó el pasado 27 de marzo un avión vinilado con la imagen de la prueba ciclista que, desde entonces, ha realizado cerca de 500 vuelos y ha transportado a más de 70.000 pasajeros.

La aeronave, un Airbus A320 decorado con una ilustración dinámica de pelotones ciclistas en pleno esfuerzo, ha recorrido ya 57 destinos repartidos entre 13 países europeos, además de Marruecos. Convertido en un embajador aéreo internacional del Tour, el avión promociona una edición histórica de la carrera, que el próximo 4 de julio tomará la salida desde Barcelona.

La relación entre Vueling y Francia forma parte de la historia de la compañía desde sus inicios. En 2004, la ruta Barcelona-París inauguró sus operaciones y, más de dos décadas después, la conexión entre ambas ciudades continúa siendo una de sus principales apuestas. Entre el 1 y el 6 de julio, coincidiendo con el Grand Départ, la aerolínea ofrecerá 20.000 asientos en la ruta Barcelona-París, a través de los aeropuertos de Orly y Charles de Gaulle, con una media de 11 frecuencias diarias.

En el caso de la conexión Barcelona-París, la compañía asegura que mueve a uno de cada dos viajeros, con hasta 77 vuelos semanales enlazados con su hub del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

El peso del mercado francés también se refleja en París-Orly, considerada la principal base internacional de Vueling. Allí, la aerolínea es ya el segundo operador con mayor oferta de asientos. Durante la temporada de verano de 2026, la compañía reforzará su presencia en Francia con un total de 23 rutas desde los aeropuertos de París-Orly y París-Charles de Gaulle.

Presencia en el Fan Park del Tour

Vueling también tendrá presencia en el Fan Park del Tour de Francia, que abrirá este jueves 2 de julio en el paseo de Lluís Companys, a los pies del Arc de Triomf de Barcelona. El espacio, gratuito y abierto al público, reunirá actividades lúdicas y de entretenimiento vinculadas al ciclismo.

La aerolínea dinamizará un espacio interactivo en el que los asistentes podrán pedalear para conseguir merchandising y otras sorpresas. Además, Vueling ha lanzado un desafío en la aplicación Strava dirigido a la comunidad ciclista local. Los usuarios que completen el reto podrán optar a experiencias exclusivas relacionadas con el Grand Départ y l’Étape du Tour 2026.

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Barcelona acogerá por primera vez en su historia el inicio oficial del Tour de Francia, un hito que refuerza la proyección internacional de la ciudad y de Catalunya como escenarios de grandes acontecimientos deportivos. Vueling también participará en las etapas de Barcelona, Tarragona y Granollers-Les Angles.