Alonso: "No hay nada como ganar, ganar te cambia la vida"

Cuenta David Alonso, de 20 años, el colombiano de Madrid, uno de los muchachos, de los jóvenes pilotos que está llamado a seguir la estela triunfal de Marc Márquez, que uno de los días más impactantes de su corta vida fue la tarde en que se proclamó campeón de la Red Bull Rookies Cup, la auténtica cantera del motociclismo actual.

Cuenta ‘Davidillo’ que aquel día, cuando caminaba feliz, orgulloso, loco de alegría con el trofeo bajo el brazo por el parking del circuito donde se proclamó campeón, le interrumpió su camino un coche que abandonaba el recinto. Él, que no tuvo más remedio que detenerse, giró su distraída cabeza y vio que el tipo que se había detenido a felicitarle, a desearle la mejor de las suertes en su caminar por el motociclismo era, nada más y nada menos, que ‘Il Cannibale’, que quería expresarle su admiración por el título.

A partir de ese momento, Márquez no ha dejado de seguir la carrera de David Alonso, como tampoco ha dejado de apadrinar los pasos de otro monstruo del motociclismo español, Maximo Quiles. Y, sí, todo parece indicar que ‘ET’ tiene, también, buen ojo para detectar cual será la escalera de color del motociclismo español: Pedro Acosta será su compañero de equipo, las dos próximas temporadas, en el Lenovo Ducati; Quiles será campeón dentro de unos meses, cada vez menos, de Moto3 y ‘Davidillo’ ha vuelto después de sufrir una lesión, a mitad de campaña, que lo dejó, no solo herido, sino desconcertado.

David Alonso celebra su victoria en Assen con todo su equipo. / ALEJANDRO CERESUELA

Alonso estuvo arrollador hace dos años en el Mundial de Moto3, que ganó con 14 victorias, lo nunca visto. Tuvo una extraña, difícil, adaptación a Moto2 el pasado año y esta temporada la empezó titubeante, insisto, por las lesiones, pero ya está aquí, nadie sabe si para complicarle el título a Manu González, líder destacado de Moto2 o para preparar, con la brillantez que se le supone, su salto a MotoGP, que todo el mundo da por seguro en el ‘paddock’ del Mundial.

Alonso ha protagonizado dos últimos grandes premios impresionantes, consiguiendo las dos ‘pole postion’ en Brno y Assen, siendo segundo, por un suspiro, en la República Checa y triunfando en los Países Bajos, a lo bestia, a lo grande, como solo ganan los campeones, en la chicane de entrada a meta de Assen, superando a González y Senna Agius con una determinación increíble.

"No estoy pensando, no, ni en pelear por este título, ni en mi futuro, estoy pensando en seguir disfrutando sobre la moto y en crearme oportunidades de volver a repetir triunfo como este de Assen, que ha sido el mejor de mi vida". David Alonso — Piloto de Moto2

“Ha vuelto a ver ese adelantamiento un montón de veces”, explica Alonso. “Y me sigue pareciendo increíbles que me saliese bien. En las dos últimas vueltas, cuando ví que Senna nos alcanzaba pensé ‘David, no puedes perder’. Y, la verdad, en la última vuelta, cuando hice esa locura en las dos curvas de entrada a meta, pensé que los tres nos iríamos a la gravilla, pero salimos vivos los tres. Fue increíble”.

Y, sí, Alonso considera que esta victoria, la primera de esta temporada, después de ser segundo en Brno y cuarto en EEUU, Jerez y Balatón Park (Hungría), “es uno de los momentos más felices de mi vida, pues Assen, la ‘catedral’, siempre se me ha atragantado y siempre, siempre, ha sido uno de mis circuitos favoritos, por su historia, tradición y el enorme valor que todo el mundo le otorga a ganar aquí”.

Alonso, rey de Moto3 en su momento, reconoce que el final de la carrera de Moto2 de los Países Bajos fue un final, en efecto, de Moto3. “Tal vez por eso, porque recordé cómo nos peleábamos tres, cuatro y hasta cinco pilotos por ganar en Moto3, la experiencia ha sido un grado. Eso y la calma con la que salí a correr, pues en Brno me precipité en todo, especialmente, en el tremendo desgaste de las cinco primeras vueltas y aquí, en Assen, me lo he tomado con más cabeza y calma”.

David Alonso nunca se separa de su caramelo Bon Bon Bum colombiano, su patrocinador. / ALEJANDRO CERESUELA

“La clave está en crear cuantas más oportunidades de ganar tengas, mejor. Y eso se logra siendo constante desde el minuto uno en que empiezas los entrenamientos del viernes”, explica el piloto de Jorge Martínez ‘Aspar’, también padrino de Quiles. “Luego, el domingo, se te pueden ir las carreas, la victoria, como en Brno, en el último suspiro o ganarlas como en Assen, pero el truco es estar ahí para sentir la moto, llevarla al límite y tratar de ganar”.

‘Davidillo’ no piensa ni en pelearle el título a González, que puede, ni en su presumible salto a MotoGP, que es ya (casi) una realidad. “Yo, simplemente, quiero volver a pasármelo bien encima de la moto, salir a pista y darlo todo y hacer ese tipo de adelantamientos para intentar ganar. Luego, ya veremos como acaba este cuento, pero ahora mismo me olvido un poco”.

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Alonso reconoce que no hay nada como ganar, nada. “Ganar lo cambia todo. Ganar te cambia la vida. Y, sobre todo, la sensación que te deja ganar no te la da nada”, señala este colombiano de Madrid, que ha entendido muy bien lo mucho que sufrió su maestro Marc Márquez a lo largo de su inoportuna lesión. “Lesionarse a mitad de temporada te lo rompe todo, todo y eso nunca me había ocurrido. Espero que esta victoria me permita rendir como quiero y pasármelo bien pilotando”.