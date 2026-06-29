Pau Gasol, máximo inversor de la Liga F: los clubes aprueban el acuerdo de 55 millones con Gasol16 Ventures

Impulso importante a la Liga F. Desde este lunes, la empresa Gasol16 Ventures, propiedad de Pau Gasol, pasa a ser el máximo inversor de la competición nacional de fútbol femenino después de que los clubes aprobaran, en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de este 29 de junio, por mayoría reforzada de dos tercios, la inversión de 55 millones de euros. Esta es la mayor inversión privada recibida por una liga de fútbol femenino y una de las más significativas a nivel mundial en la historia del deporte femenino profesional.

Según ha informado Liga F, los fondos serán desembolsados en cuatro temporadas y están orientados al desarrollo de la estructura comercial y operativa de Liga F, el crecimiento y consolidación de un modelo sostenible a largo plazo para la competición y sus clubes, y la proyección de las futbolistas. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, este dinero irá directo al organismo de la Liga F, que después repartirá entre los clubes mediante unos planes personalizados para que los ingresos que reciba cada entidad estén destinados a actividades concretas y con un plan estratégico detrás.

La reunión donde se puso sobre la mesa de manera firme la intención de Gasol16 fue el 16 de este mismo mes, aunque los contactos con los altos cargos de la competición ya llevaban meses activos. En la asamblea de este martes, los clubes eran los que debían decidir si aceptar o no la propuesta, que ha sido ratificada por mayoría y que ha permitido también aprobar el presupuesto de la competición de cara a la próxima temporada.

Mediante su empresa, Pau Gasol ya realizó una inversión parecida, en este caso en la WNBA, en 2023, donde se convirtió en uno de los inversores de la mayor ronda de financiación destinada a apoyar el deporte femenino. La operación tenía como objetivo profesionalizar esta liga y avanzar hacia la igualdad de oportunidades y condiciones en el ámbito del baloncesto. Ahora, esta operación se ha repetido en la liga de fútbol femenino en España.

Este movimiento por parte de Pau Gasol evidencia un cambio total: el deporte femenino ya no se ve solo como un activo social, sino que las competiciones, cada vez más profesionalizadas, generan ingresos y son atractivas para las empresas. La realidad es que la palabra ya no es "apostar", sino más bien "invertir". Eso le ha sucedido a la Liga F. Desde que obtuvo el reconocimiento de competición profesional en la temporada 2021-2022, ha vivido un proceso de consolidación apoyado tanto por las instituciones como por nuevos acuerdos comerciales. La enésima, la de Gasol16 Ventures, que la hace avanzar unos cuantos escalones de golpe.

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Este próximo miércoles a las 16.30 horas, en la sede de la Liga F en Madrid, comparecerán Pau Gasol y Beatriz Álvarez para dar más detalles del acuerdo y formalizar la asociación que ambos pretenden que sirva como trampolín para la competición nacional española.