El mundo del fútbol lamenta la muerte por ahogamiento de Kenzo Kies, promesa francesa de 21 años

El mundo del fútbol se viste de luto por el fallecimiento de Kenzo Kies, jugador francés de 21 años formado en las categorías inferiores del Olympique de Lyon y del AS Saint-Etienne. El joven futbolista se ahogó el pasado lunes en el río Ródano, cerca de Lyon, tras ser arrastrado por una fuerte corriente hacia el fondo del agua.

El jugador del Guingamp fue con dos amigos a refrescarse en el río Ródano, en el que está prohibido el baño, para hacer frente a las altas temperaturas. Los tres fueron engullidos por una fuerte corriente. Sus amigos pudieron salir sanos y salvos, pero Kenzo Kies tuvo que ser rescatado por los servicios de emergencia. El futbolista fue trasladado al hospital con muerte cerebral y acabó falleciendo poco después.

Francia está viviendo unos días muy calorosos que se han llevado más de 1.000 vidas, según la agencia nacional de salud pública. El primer ministro francés Sébastien Lecornu detalló que 40 personas han fallecido ahogándose en ríos, embalses y canales, Kies es uno de ellos.

Las condolencias de Gianni Infantino

La muerte del joven francés deja el mundo del futbol conmocionado. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ofreció sus condolencias a través de su Instagram: "Estoy profundamente triste por la muerte del jugador francés Kenzo Kies, de 21 años. Jugador talentoso del Guingamp en la Ligue 2, Kenzo deja tras de sí una inmensa vida. Su muerte es una tragedia. Pero su memoria quedará en la mente de todos quienes le han acompañado en su carrera futbolística. En nombre de toda la FIFA y del mundo del fútbol en general, expreso mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros de equipo, así como a todos los que le han conocido, en este momento tan extremadamente difícil".

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Los clubs franceses que formaron parte de la carrera de Kenzo también lamentaron su pérdida, así como alguno de sus educadores más cercanos. Sylvain Gilbert, que coincidió con el joven en el Centro Stefanois también le dedicó unas palabras: "su discreción, respeto, alegría por la vida y amor por el fútbol lo hicieron tan entrañable. Hoy todos nuestros pensamientos están con su familia y amigos a quienes le brindamos todo nuestro apoyo. Y desde allá arriba Kenzo, cuenta con todos nosotros, tus entrenadores, tus socios, para representarte en cada partido que jugamos. ¡Nunca te olvidaremos!".