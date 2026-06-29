Muere un piloto de motos amateur tras un choque en una carrera en el circuito de Alcarràs, Lleida

El motociclismo español está de luto por la muerte de Samuel Levy, piloto amateur británico de 44 años, que falleció este domingo después de verse implicado en un accidente múltiple en el Circuit d'Alcarràs, en Lleida. El siniestro se produjo a las 13:10 horas, justo en el arranque de una prueba de superbikes de la Copa JMR, un campeonato dirigido a pilotos aficionados. Tras apagarse el semáforo de salida, varios participantes llegaron agrupados a la primera curva del trazado catalán, donde se desencadenó una caída colectiva.

Levy fue quien sufrió las consecuencias más graves del accidente. Los servicios médicos del circuito acudieron de inmediato al punto del choque y trataron de estabilizar al piloto sobre el asfalto pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida a causa de la gravedad de las lesiones. El corredor falleció en la propia pista antes de poder ser trasladado a un centro hospitalario.

Competición amateur

Nacido en Reino Unido y afincado desde hacía años en Alicante, Samuel Levy era una figura apreciada en los paddocks de las competiciones amateur. Compaginaba su trabajo en una empresa de fontanería y calefacción con su pasión por el motociclismo, una actividad a la que dedicaba buena parte de su tiempo libre.

En el plano deportivo, Levy participaba con frecuencia en la Copa JMR y esta temporada también se había inscrito en la Yamaha R1 Cup, certamen que se disputa dentro de las citas de la Copa de España de Velocidad. Su objetivo era seguir creciendo en parrillas más exigentes y continuar disfrutando de la competición en circuito.

Tras el accidente mortal, los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para aclarar las circunstancias del choque múltiple ocurrido en la primera curva. Los agentes deberán determinar cómo se produjo el incidente que acabó con la vida del piloto.

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La Real Federación Motociclista Española expresó públicamente sus condolencias tras confirmarse el fallecimiento de Levy. La entidad trasladó su apoyo a la familia, amigos, equipo y allegados del piloto, y subrayó que el motociclismo español se suma al dolor por su pérdida.