Medio siglo de INEFC Barcelona: más de mil personas celebran una historia compartida en Montjuïc

El INEFC Barcelona celebró este sábado, 27 de junio, la gran fiesta de su 50 aniversario con un encuentro que reunió a más de mil personas en el campus de Montjuïc. Alumnos de distintas promociones, profesorado, personal de administración y servicios, investigadores, estudiantes, exalumnos y personas vinculadas a la institución participaron en el INEFC50FEST, una cita concebida como homenaje colectivo a medio siglo de historia compartida.

La celebración convirtió el campus barcelonés en un espacio de reencuentro entre generaciones y supuso el punto culminante de los actos conmemorativos del 50 aniversario del centro. El evento quiso reconocer la aportación de todas las personas que, desde la creación del INEFC Barcelona, han contribuido a consolidar las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en Catalunya y en el conjunto de España.

La jornada comenzó con la llegada de las distintas promociones que han pasado por la institución, tanto en la etapa inicial de Esplugues de Llobregat como en la posterior de Montjuïc, sede del centro desde los Juegos Olímpicos de Barcelona. Los asistentes pudieron recorrer los espacios instalados para la ocasión, entre ellos el área INEFC Alumni, el rincón Rugby INEF Barcelona y el punto de merchandising exclusivo de la celebración.

Uno de los primeros momentos festivos de la noche fue la rúa #SomINEFC, que, al ritmo de la batucada de Trastok’ts Street Band, acompañó a las promociones hasta el photocall de bienvenida. A partir de ahí, la fiesta continuó con un cóctel con bufés y 'show cooking' a cargo de Vilaplana, actuaciones en directo de INEFC Alumni, el brindis institucional por los 50 años del centro, el baile con la orquesta WASA Corporation y una sesión final con DJ Surda.

Un homenaje a la trayectoria del centro

El bloque institucional reunió a representantes del ámbito deportivo, académico y universitario. Intervinieron el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez; el director general del INEFC, Eduard Inglés; el director del INEFC Barcelona, José Luis López; el secretario general del Departament d’Esports, Abel García, y el rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia. Todos ellos pusieron en valor la trayectoria del centro y su papel como referente formativo e investigador en el ámbito del deporte y el ejercicio físico.

Celebración de los 50 años de INEFC. / EP

La celebración incluyó también un homenaje a la historia del INEFC Barcelona, conducido por Fredy Joven, Anna Miró y Sonia Rallo, que ya habían presentado en su día la gala del 25 aniversario. El repaso histórico recordó los orígenes del centro en Esplugues de Llobregat, su traslado a Montjuïc, la consolidación de los estudios, la apertura internacional, el impulso de la investigación y la transferencia de conocimiento, así como el impacto social de la actividad física y el deporte.

Durante el acto se tuvo un recuerdo especial para los exdirectores del INEFC Barcelona y para figuras clave en la evolución de la institución, como Jesús Galilea Muñoz, primer director del centro, y José Antonio Sancha de Prada, director del organismo autónomo entre 1987 y 2000.

Medio siglo de deporte, educación e investigación

Los orígenes del INEFC Barcelona se remontan a la propuesta de crear en la capital catalana el segundo Instituto Nacional de Educación Física de España, después del centro de Madrid. En 1970, el Consejo de Ministros aprobó su creación y, cinco años después, en 1975, se inauguraron las primeras instalaciones en Esplugues de Llobregat, con 60 plazas disponibles y 149 aspirantes en las primeras pruebas de acceso.

Desde aquella primera promoción, que finalizó sus estudios en 1979, el centro ha vivido una evolución marcada por el reconocimiento universitario de los estudios de Educación Física, la creación del INEFC como organismo autónomo de la Generalitat, su adscripción a la Universitat de Barcelona, el traslado a Montjuïc y su proyección durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Barcelona 1992.

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Cincuenta años después, el INEFC Barcelona se ha consolidado como un centro de referencia en formación, investigación y transferencia en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. El INEFC50FEST sirvió para celebrar esa trayectoria y para reunir, en una misma noche, a varias generaciones que han contribuido a construir la historia de la institución.