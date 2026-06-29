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El Manchester City anuncia a Maresca como relevo de Guardiola y el Chelsea se lo reprocha

Enzo Maresca, el hijo profesional de Pellegrini que aguarda la herencia de Guardiola en el Manchester City

Enzo Maresca firma su contrato con el Manchester City.

Enzo Maresca firma su contrato con el Manchester City. / @ManCity

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Efe

Londres
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El Manchester City anunció este lunes a Enzo Maresca como nuevo entrenador hasta el 30 de junio de 2029, oficializándose así la llegada de quien relevará a Pep Guardiola en el banquillo del club 'skyblue'.

"El Manchester City es un club que conozco muy bien y tener la oportunidad de dirigir este equipo es una oportunidad magnífica para mí", dijo Maresca (Pontecagnano Faiano, Italia, 1980) en un comunicado difundido por el club. El técnico italiano vuelve así a un equipo que lo vio crecer como entrenador. En 2020, el City lo contrató para liderar al Elite Developement Squad, su facción sub-23, y dos años más tarde, en junio de 2022, regresó precisamente como uno de los asistentes de Guardiola.

"Esta será mi tercera etapa aquí. Conozco este club, conozco las exigencias y conozco las expectativas", aseguró Maresca.

El italiano viene de dirigir al Chelsea, del que renunció en diciembre de 2025, un año después de su llegada como entrenador.

Este lunes, el club londinense ha afirmado, tras conocerse la noticia del fichaje por el City, que las razones de la dimisión se debieron, precisamente, a su deseo de suceder a Guardiola.

"En otoño del año pasado, nuestro exentrenador nos informó de que podría tener la oportunidad de suceder a Pep Guardiola al final de la temporada. Nos quedó claro que su gran deseo era suceder a Guardiola y que estaba totalmente comprometido a aprovechar la oportunidad, a pesar de tener un contrato a largo plazo que no podía rescindir", escribió el Chelsea.

En esta línea, el club londinense anunció que, en aras del "respeto mutuo", han llegado a un acuerdo confidencial con el Manchester City y el propio Maresca que incluye el pago de una indemnización.

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"Bienvenido a casa, Enzo", dijo el presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, que aseguró que el técnico italiano y el club son "la combinación perfecta".

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