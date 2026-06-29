Quién es Janja Garnbret, la reina de la escalada mundial

La escalada femenina tiene un nombre propio, el de Janja Garnbret. La eslovena, de 27 años y, para muchos la mejor escaladora de competición de la historia, ha dominado el panorama mundial de la escalada en la última década y cuenta con un impresionante palmarés entre el que incluye dos oros olímpicos en las dos únicas convocatorias de este deporte en los Juegos: Tokio 2020 y París 2024. Sin embargo, su dominio va mucho más allá del muro y se ha convertido en un icono para muchas niñas en la escalada y en la lucha contra los trastornos alimentarios (TCA).

Desde 2014, cuando participó en la primera gran competición de su carrera, la deportista ha sumado más de una decena de títulos. Desde 2016, ha ganado seis medallas de oro en el campeonato mundial al menos una vez en cada una de las siguientes disciplinas: dificultad, búlder, así como combinada y arrasó en el campeonato de 2019, recogiendo un oro en cada disciplina. Su estatus en la disciplina viene de tres puntos diferenciales: dominio, precocidad y rendimiento bajo presión. Con 17 años ya ganó la general de la Copa del Mundo de dificultad de la IFSC, y desde entonces ha acumulado títulos mundiales, Copas del Mundo y victorias en bloque, dificultad y combinada.

A pesar de todos esos éxitos, su gran salto mediático llegó en Tokio 2020, cuando se convirtió en la primera campeona olímpica de escalada femenina. En París 2024 confirmó su reinado con otro oro, esta vez en bloque y dificultad, por delante de Brooke Raboutou y Jessica Pilz, y siguió alimentando su leyenda. A Garnbret no la ensalza solo su palmarés, sino la sensación de superioridad. La eslovena combina lectura de vía, fuerza, coordinación, resistencia y una cabeza competitiva extraordinaria que en París, le valió una confirmación de su lugar entre las grandes leyendas del deporte. Más allá de las competiciones, Janja ha coronado vías de escalada en roca que son auténticas proezas para la disciplina. La doble campeona olímpica consiguió el pasado 9 de junio encadenar Bibliographie (9b+), una de las vías más exigentes del planeta, convirtiéndose en la primera mujer en lograr esta ascensión en Céüse (Francia) y en apenas la segunda escaladora de la historia capaz de alcanzar este grado de dificultad.

Más allá de la competición

Sus logros acompañados de sus mensajes resultan una gran fuente de motivación para muchas mujeres. “No estoy haciendo esto para demostrar nada. Simplemente, amo escalar”, explicó antes del intento definitivo de Bibliographie. “Quiero inspirar a la próxima generación para que no tenga miedo al grado. No importa si es una vía de hombres o de mujeres; es una vía”, añadió la deportista. Garnbret en Eslovenia es una figura nacional, una referencia para niñas y jóvenes escaladoras, y una voz que ha hablado de temas delicados en el deporte, como los trastornos alimentarios.

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En 2023, Garnbret advirtió sobre la presencia de la "próxima generación de esqueletos" en las competiciones y declaró enfáticamente que "ser ligero no significa ser fuerte". La escaladora eslovena ha denunciado en varias ocasiones el escaso compromiso de la federación internacional para luchar contra los trastornos alimenticios en la disciplina, un problema cada vez más común en la escalada y que afecta a muchas de las mujeres que buscan su hueco en la competición. Lo que antes se conocía como anorexia atlética ha sido rebautizado como síndrome de la RED-S, una patología traducida como “síndrome de la deficiencia energética relativa en el deporte”.