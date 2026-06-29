La Fundación Barça, protagonista de la nueva camiseta del club

Todo listo para que el Barça dé a conocer su primera equipación de cara a la próxima temporada. Será este mismo martes, a las 21.00 horas, en el MACBA, en un gran acto que espera romper con todos los moldes. Aunque hará falta esperar hasta entonces para verla completa, la entidad, que en unos días volverá a tener como presidente a Joan Laporta, ya ha dejado ver uno de los detalles más especiales. "Fundación Barça lucirá en la camiseta de los jugadores y jugadoras aquello que nos identifica: nuestra historia, nuestros valores y la expresión más genuina del “Més Que Un Club”", explicaba el club en el anuncio, que viene acompañado de un vídeo donde se pueden ver lugares y acciones que tiene en marcha la organización sin ánimo de lucro azulgrana.

Con esta iniciativa, el club busca dar una mayor visibilidad a la labor que desarrolla su fundación, centrada en mejorar la calidad de vida de miles de niños y jóvenes tanto en Cataluña como en distintos países del mundo. "Un paso natural pero profundamente significativo. Porque el compromiso social deja de ser solo una alianza con causas externas para proyectar, con orgullo, una iniciativa propia que representa la acción solidaria del club en todo el mundo", explica la entidad azulgrana.

Noticias relacionadas

Fundación Barça trabaja para mejorar la vida de miles de niños y jóvenes en Cataluña y en el mundo y, por primera vez, el dorsal de los jugadores y jugadoras se convertirá en un altavoz global de la Fundación Barça y de su misión de transformar la sociedad en beneficio del bien común. "La incorporación de la Fundación Barça en el dorsal simboliza la evolución de un modelo único: es la demostración de que los valores no son un complemento de la identidad azulgrana, sino uno de sus pilares fundamentales", dice el comunicado donde el Barça ha hecho el anuncio.