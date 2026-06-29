CF Ginesta Balsareny: Un club pionero en el Bages que pondrá a las chicas en el centro del campo

Una planta fuerte, arraigada al territorio y que florece con vitalidad. Así es la ginesta, y con esta intención surge el Club de Futbol Ginesta, una iniciativa pionera en el Bages que va de la mano del consistorio de Balsareny y que nace con la intención de poner a las chicas en el centro de un proyecto deportivo. Una entidad íntegramente femenina en el Bages diseñada por y para mujeres, y que como reconoce una de sus impulsoras, Mar Vàzquez, «hay clubes en otros lugares de Catalunya que han apostado por modelos íntegramente femeninos, y nosotras llevamos muchos años en clubes mixtos y creemos que no se nos daba el lugar que merecemos».

El punto de inflexión de cara a romper con esta realidad fue un enfrentamiento a domicilio, en el campo del Futbol Club Gerunda, una de estas entidades que ha iniciado un proyecto femenino. «Fuimos a jugar a Girona y les preguntamos cómo lo habían hecho ellos», explica Vàzquez, «lo estuvimos pensando un tiempo, pero al final nos decidimos a probarlo. Porque si no lo hacemos nosotras, no lo hará nadie. Todo el mundo dice que debemos potenciar el femenino, pero al mismo tiempo cuesta encontrar gente que lo haga».

El objetivo estaba claro, aunque todavía les faltaba acabar de validar que hubiera jugadoras dispuestas a iniciar con ellas este nuevo proyecto. «Como estábamos entrenando a un equipo cadete, propusimos el proyecto a las familias para conocer qué acogida tenía. Nos dijeron que nos seguirían y a partir de ahí nos pusimos a trabajar». Hablaron con la Federació Catalana de Futbol y otras personas para ver cuáles debían ser los próximos pasos a seguir.

El campo de Balsareny

Uno de los primeros quebraderos de cabeza al que tuvieron que enfrentarse fue el de encontrar un terreno de juego donde disputar los partidos. «Evitamos todos los clubes que tuvieran algún equipo femenino para evitar conflictos», apunta la secretaria de la nueva entidad. Una jugada que fue más complicada de lo que pensaban al inicio, «nos dimos cuenta de que hay muchos clubes con, como mínimo, un equipo femenino». Al final, sin embargo, el esfuerzo tuvo su recompensa y el Club de Futbol Ginesta encontró su feudo en el Municipal Els Ametllers de Balsareny.

Allí jugarán como locales los equipos del nuevo club. De momento, Vàzquez asegura que «seguro que nos saldrá un equipo cadete, y como estos días estamos haciendo unos entrenamientos de puertas abiertas, se nos han apuntado alevines y benjamines, veremos si se puede hacer, o no, otro equipo». De hecho, la primera jornada ya tuvo lugar el viernes y había apuntadas alrededor de 30 niñas, y las siguientes serán mañana y el miércoles. Cualquier chica puede asistir a los entrenamientos apuntándose en el formulario de su Instagram (@cfginestafem).

Mucho trabajo invisible

Vàzquez reconoce que, más allá de las ganas y la incertidumbre a partes iguales que supone iniciar un proyecto de estas características, tanto ella como el resto de impulsoras del club están un poco agobiadas con todo el trabajo que comporta crear las bases de la entidad. «Habíamos sido y algunas continuaremos siendo las entrenadoras, tenemos experiencia, pero no tenemos ninguna respecto a gestionar todo el papeleo, buscar proveedores de ropa deportiva, patrocinadores...».

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Esta última faceta ya la tienen muy avanzada, aunque todavía no está firmada. «Hemos encontrado un par que son los que saldrán más grandes en la camiseta, solo nos falta enviarles el contrato y las facturas, pero nos entendimos rápido», revela la secretaria del club. Más allá de ellos, Vàzquez no cierra la puerta a ninguna otra marca, y hace un llamamiento a asociarse con una entidad como la suya, que «fomenta el fútbol femenino, una actividad a la orden del día. Con el objetivo final de que las niñas tengan su espacio, y que sea reconocido, en un deporte de hombres», concluye.