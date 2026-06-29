«Catalunya debería jugar más, también partidos oficiales»

Si algo dejó claro el duelo del domingo entre la selección de Catalunya y la de la Gran Bretanya es precisamente que tanto en la base como en la élite, el combinado catalán tiene suficiente talento para competir con otros estados. Una realidad que ahora mismo parece estar lejos de cumplirse, aunque tanto el seleccionador, Jaume Ponsarnau, como dos de los pilares del equipo en el parqué, Guillem Vives y Pierre Oriola, coincidieron en remarcar que «tenemos un núcleo de jugadores muy buenos, algunos ya estamos en la recta final de nuestras carreras, pero otros son muy jóvenes, y es la manera perfecta para hacer comunión», afirmó el pívot del Kids&Us Manresa.

Oriola no pudo jugar ante su público, pero junto con el resto de internacionales (Ferran Bassas, Joel Parra y Oriol Paulí) asistieron al duelo. También estuvo Rafa Villar, aunque en su caso no pudo participar a causa de una lesión. Aun así, el pívot targarino atendió a los medios asegurando que le habría encantado poder jugar: «Creo que es divertido y una gran oportunidad, porque no podemos jugar cada año. La Federación lo intenta, pero entiendo que hay muchos compromisos que no permiten que sea así».

Oriola reconoció que «ya disfruté mucho el partido de hace tres veranos contra Argentina», principalmente porque «jugamos con gente que nos conocemos de hace muchos años, que jugamos en contra toda la temporada. Reunirnos no deja de ser una oportunidad para ver el potencial que tenemos». Y es que, como él mismo reconoció, «Catalunya es una cuna del baloncesto, hemos tenido jugadores que han sido iconos mundiales como Pau [Gasol], Marc [Gasol], Riki [Rubio]...».

Feliz por seguir con Bassas

Quien prefirió ahorrarse la rueda de prensa fue la flamante renovación del Kids&Us Manresa y gran amigo de Oriola, Ferran Bassas. El pívot targarino, sin embargo, no esquivó la pregunta sobre la continuidad del base barcelonés en la dirección de juego manresana. «Estoy muy contento por la renovación de Ferran, tenemos una gran relación personal y de amistad».

Hasta el punto de que «siempre somos compañeros de habitación, nos ponemos al lado en el vestuario...» y lo cierto es que, como él mismo reconoce, «es una noticia muy importante para el equipo, es un jugador que juega para el resto y al que necesitamos. Desde que vino nos aportó muchísimo y así seguirá siendo». Sobre su futuro, Oriola reconoció que «estoy muy agradecido al club por darme dos años de contrato, y ahora quiero disfrutar, pero también estar bien físicamente y recuperar confianza».

Poder jugar, «una victoria»

Quien más valoró el hecho de poder estar en el Congost disputando el duelo contra la Gran Bretanya fue Jaume Ponsarnau. El entrenador targarino, pero santfruitosense de adopción, quiso agradecer a «la Federación, la Generalitat, TV3 y todos los que han metido baza».

Ponsarnau tampoco se olvidó de los grandes protagonistas, los jugadores, ya que «no ha sido fácil hacer una plantilla, algunos no han podido estar por compromisos FIBA, otros por culpa de lesiones...». Aunque reconocía que «todos los que han venido lo han hecho con muchas ganas, mucha ilusión y demostrando un gran compromiso».

El seleccionador catalán reconoció que le había gustado entrenar al combinado nacional, expresando que «ojalá pueda entrenar habitualmente a la selección, y ojalá pueda ser en partidos oficiales, pero este es el marco en el que nos encontramos, y no debemos olvidar que es una fiesta muy especial».

Un punto de vista que también quiso subrayar el capitán de la selección, Guillem Vives, que explicó que desde dentro del vestuario «queremos jugar más a menudo, y además hacerlo en partidos oficiales para que sea más atractivo y venga más gente». El jugador de la Penya dejó clara la buena sintonía dentro del grupo, «tenemos ganas de competir juntos porque nos lo pasamos muy bien, estamos muy unidos y hace mucha ilusión jugar estos partidos».

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Tanto Vives como Lluís Costa eran los jugadores más veteranos y llamados a asumir responsabilidades, un aspecto que gustó al base barcelonés: «Estoy contento por el hecho de asumir este liderazgo y que el entrenador pensara en mí para afrontarlo».