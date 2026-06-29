Cambio de capitán en Ecuador antes de los dieciseisavos: Enner Valencia le entrega el brazalete a Moisés Caicedo

La Copa del Mundo siempre da pie a sorpresas y momentos curiosos. Este viene de la mano de Ecuador. 'La Tri' cambia de capitán en mitad del torneo. Enner Valencia le cedió formalmente el brazalete a Moisés Caicedo antes del partido de dieciseisavos de final contra México (miércoles a las 03:00 h).

La selección ecuatoriana lo anunció a través de un vídeo en sus redes sociales en el que Valencia hace la entrega del brazalete a su compañero. El atacante de 36 años es el máximo goleador de la historia de Ecuador, con 49 tantos en 108 internacionalidades, seis de ellos en Mundiales. A partir de ese momento, el nuevo capitán de la selección es Moisés Caicedo, el joven mediocampista de 24 años que ya es todo un emblema del país.

En la charla, Enner Valencia mostró su felicidad por la clasificación a la fase eliminatoria del Mundial 2026. Posteriormente, recordó su elección como capitán: "Una vez en Argentina nos reunimos antes del partido y me dijeron que querían que yo sea el capitán. Es una gran responsabilidad. No quiero que me recuerden por lo que hice o por mis goles, sino porque fui una gran persona", confesó el veterano atacante de Pachuca, de 36 años.

Después, Valencia se dirigió a Caicedo para hacerle la entrega del brazalete: "Hermano, esta cinta es para que la lleves. Tú, cualquiera de los que está aquí, la podría llevar. Todos somos ese líder que necesita el que está al lado. Tú eres ese líder", aseguró el veterano al mediocampista, visiblemente emocionado.

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El mediocampista del Chelsea es el jugador más cotizado de la historia de Ecuador, el club londinense pagó 133 millones de euros al Brighton para hacerse con su talento en 2023. Este fue el traspaso más caro de la historia de la Premier League en su momento. Pese a tener tan solo 24 años, Moisés Caicedo ya acumula 64 partidos con 'La Tri' y es uno de los responsables de la ilusionante Copa del Mundo que está realizando la selección latinoamericana.