ACTUALIDAD AZULGRANA
El FC Barcelona y el CE Europa disputarán un amistoso de pretemporada, el primero en 28 años
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Max Pérez
El FC Barcelona y el CE Europa jugarán un partido amistoso a puerta cerrada el próximo 24 de julio en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El horario aún está por determinar. Es un duelo que no se producía desde hace casi tres décadas.
Tanto los azulgranas como los 'escapulats' empiezan su pretemporada 26-27 el día 13 de julio y unos días después se disputará este derbi barcelonés. El CE Europa, que compite en Primera RFEF, ha confirmado que tiene los demás partidos preparatorios definidos y que se harán públicos en los próximos días. Por ahora, se conoce que el conjunto del barrio de Gràcia visitará dos veces la Ciutat Esportiva de los azulgranas. El 24 de julio para retar al conjunto de Hansi Flick y el 19 de agosto para verse las caras con el filial culé, dirigido por Juliano Belletti.
Primer duelo tras 28 años
El último precedente entre el primer equipo del FC Barcelona y el CE Europa fue el 5 de mayo de 1998 en la final de la Copa Catalunya, celebrada en el Miniestadi. Tras un empate a uno, los 'escapulats' se proclamaron campeones en la tanda de penaltis ante el Barça de Van Gaal. Un año antes, se había dado la misma final, en la que el Europa superó al equipo de Robson y Mourinho por 3 a 1.
La pretemporada del Barça
Tres días después del duelo de este próximo verano, el equipo azulgrana se desplazará a St George's Park, en Inglaterra, para realizar un 'stage' de pretemporada. Por ahora, el único partido confirmado en la isla británica es ante el Birmingham City el próximo 31 de julio a las 20:45 h.
Los culés terminarán la estancia el 3 de agosto para preparar el trofeo Joan Gamper y el inicio de LaLiga, previsto para la segunda quincena de agosto.
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