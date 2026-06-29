Carrascazos
Un Barça sin margen de error, por Lluís Carrasco
El Mundial colecciona highlights, pero en el Barça valen de poco, y hay que empezar a coleccionar algo mucho más urgente: certezas. Las dudas que ha despertado Gordon en EEUU no convierten al inglés en un mal futbolista. Ni mucho menos. Pero sí nos recuerdan que cuando eres un fichaje estratégico, generar interrogantes es generar miedos, y no es momento para tembleques. Y ahora toca Julián. Otro del que nadie cuestiona su talento o inteligencia táctica. Es un delantero moderno, versátil y extraordinario. El problema no es él. El problema es el contexto y el valor de mercado, justo y coherente, de cada uno.
Si Gordon necesita tiempo, necesita adaptación o simplemente necesita construir una versión más tranquilizadora y regular, el argentino deja de ser un fichaje ilusionante para convertirse en una operación de total urgencia. Porque el Barça no puede permitirse una temporada de "ya explotarán" y necesita asombro desde el primer entrenamiento. Por el precio enloquecido que pretende Gil Marín, yo me largaba a ver a Ferran Soriano y a explorar la solución noruega: Erling Haaland. La comparación resulta casi cruel. Lo sé. Con remate con ambas piernas, potencia, intimidación, dominio del área, juego aéreo, profundidad, capacidad para destrozar defensas y producción goleadora inmediata, el noruego sigue jugando en una dimensión mayúsculamente distinta. Julián es tal vez mejor en la creación, participación colectiva y en la presión asociativa. Pero cuando el partido exige violencia ofensiva y dolor, no hay debate.
Haaland, de blaugrana, supondría, para el rival, una catástrofe natural. Pero el fútbol también consiste en administrar posibilidades. Por eso Julián Álvarez sigue siendo una magnífica decisión... siempre que no supere el precio ofertado de 100 millones y llegue convencido de que será capaz de sostener el peso ofensivo desde el primer día. Los grandes equipos no fracasan por fichar buenos jugadores. Fracasan cuando convierten las dudas de unos, en las obligaciones de otros. Esperemos que éste, no sea el caso.
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